Забудьте о "ревень": как правильно говорить и писать название популярного растения на украинском
- Правильное украинское название растения - "ревень", а форма "ревень" является ненормативной.
- Ревень - многолетнее травянистое растение, популярное в кулинарии, в частности в компотах, вареньях, и соусах.
Многие украинцы называют это растение "ревенем", хотя нормативная украинская форма звучит иначе. Ревень хорошо знаком многим благодаря кисловатому вкусу и популярности в домашней кухне.
Растение с толстыми сочными стеблями и кисловатым вкусом давно популярно в украинской кухне. Однако его название часто произносят неправильно, используя форму "ревень".
Как правильно называть растение?
Нормативным украинским названием является "ревінь". Именно такое написание и произношение фиксируют словари украинского языка.
Форма "ревень" распространилась преимущественно под влиянием русского языка и разговорного употребления. В литературном украинском языке ее считают ненормативной.
Поэтому правильно говорить и писать именно "ревінь". Эту форму используют в кулинарных книгах, энциклопедиях и официальных текстах.
Что это за растение и где оно растет?
Ревень – это многолетнее травянистое растение семейства гречишных. Оно имеет большие листья и длинные мясистые красноватые или зеленые стебли.
Родиной ревеня считают Азию, однако сегодня его выращивают во многих странах мира, в том числе и в Украине. Растение хорошо растет в умеренном климате и любит влажную почву.
В пищу обычно используют именно стебли ревеня. Листья растения не рекомендуют употреблять из-за высокого содержания щавелевой кислоты.
Где используют ревень?
Ревень широко используют в кулинарии. Из него готовят компоты, варенье, кисели, пироги, десерты и даже соусы. Его кисловатый вкус хорошо сочетается с сахаром и фруктами.
Также ревень применяли в народной медицине. Корни некоторых видов растения использовали для приготовления лечебных средств.
Кроме этого, ревень часто выращивают на огородах как неприхотливую многолетнюю культуру. Он быстро растет и может давать урожай много лет подряд.
Долой "черёмуху": как правильно называть дерево с детства, ягоды которого красят руки?
Также растением, которое часто неправильно называют при написании и в произношении является черемуха. Хотя многие и знают, какое это растение внешне, однако не все знают, как правильно писать и произносить ее название.
Слово "черемха" является нормативным украинским названием растения, а "черьомуха" и "черемуха" относятся к суржику.
Черемуха используется в кулинарии и народной медицине, а также как декоративное растение.
В народной медицине использовали плоды, кору и цветы черемухи. Им приписывали противовоспалительные и вяжущие свойства. Однако употреблять растение следует осторожно, ведь некоторые ее части содержат вещества, которые могут быть токсичными в больших количествах.