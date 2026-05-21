Многие украинцы до сих пор говорят "рубашка": как правильно на украинском называть эту одежду

21 мая украинцы отмечают День вышиванки – праздник, который напоминает о национальных традициях и силе родной культуры. В то же время даже в этот день можно услышать русизм "рубашка", хотя украинский язык имеет собственное правильное название для этой одежды.

Слова, которые мы используем ежедневно, нередко сохраняют следы длительной русификации. Одним из таких примеров является слово "рубашка", которое многие люди до сих пор употребляют в быту, хотя нормативный украинский язык имеет собственное соответствие.

Смотрите также Вышитая или вышитая: как правильно говорить на украинском о Дне вышиванки

Как правильно называть эту одежду?

Правильное украинское название такого элемента одежды – "сорочка". Именно это слово фиксируют словари и использует литературный язык.

Підтягнути українську чи опанувати іноземну? "Оптіма" відгукнеться на будь-який запит! Провідні вчителі країни, авторський підхід та використання інтерактивних платформ допоможуть прокачати обрану мову в найкоротші терміни.

Слово "рубашка" происходит из русского языка и в украинской речи считается русизмом. Оно закрепилось в быту через десятилетия языкового влияния, но не относится к нормативной украинской лексике.

Поэтому правильно говорить:

"біла сорочка";

"мужская сорочка";

"вышитая рубашка".

Почему не стоит говорить "вышитая рубашка"?

Особенно заметным русизм становится во время разговоров о традиционной украинской одежде. Даже сегодня некоторые называют вышиванку "вышитой рубашкой", хотя такая форма противоречит языковой норме.

Вышиванка – это вышитая рубашка, которая является частью украинского культурного наследия и имеет собственное название. Поэтому словосочетание "вышитая рубашка" фактически сочетает украинскую традицию с русским словом.

В День вышиванки особенно важно помнить не только о самой одежде, но и о правильном слове, которое его называет.

Какое место рубашка имеет в украинской культуре?

Рубашка в украинской традиции была значительно большей, чем просто элемент гардероба. Ее носили ежедневно, а праздничные и обрядовые рубашки часто украшали вышивкой с особыми орнаментами.

В разных регионах Украины существовали собственные техники шитья и узоры, которые могли иметь символическое значение и даже выполнять роль оберега.

Сегодня слово "сорочка" остается нормативным для любой такой одежды – от классической офисной модели до традиционной вышиванки. Поэтому правильно говорить не "рубашка", а именно "рубашка".

О ней поет весь ТикТок: что такое "припинда" и почему этот украинский тренд обожает молодежь?

Элементы одежды обычно довольно часто называют на украинском неправильно. Но есть и такая одежда, как припинда, который уже давно не встречался в быту, поэтому стоит напоминать о его значении.

Слово "припинда" вернулось в популярность благодаря песне украинской артистки YAKAYA, которая стала вирусной в TikTok.

Припинда – это традиционная украинская женская поясная одежда, которую теперь сочетают с современной одеждой как стильный аксессуар.

Такие аксессуары стали частью современной моды, которая сочетает традиции и новые тренды. А благодаря соцсетям все больше людей открывают для себя старинные украинские слова и элементы культуры.