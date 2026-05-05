Часто украинцы не замечают, как в их речи появляются русизмы. Репетиторка НМТ Оксана Николаевна рассказала в своем TikTok, что большинство таких слов и словосочетаний имеют точные и естественные украинские соответствия.

Как правильно сказать вместо "халатное отношение"?

По словам репетитора, выражение "халатное отношение" является калькой с русского языка. Зато на украинском правильно говорить "небрежное отношение".

Слово "отношение" в значении "отношение" считается ненормативным в большинстве случаев. Украинский язык предпочитает слово "отношение", когда речь идет о поведении или оценке.

Так же стоит обратить внимание и на другие распространенные ошибки:

"нижнее белье" – нижнее белье или просто нижнее ;

или просто ; "творог" – творог или творог.

Такие замены делают речь более естественной и соответствуют нормам литературного украинского.

Как избегать калек в ежедневной речи?

Еще один распространенный пример – фраза "подходящий дом". В украинском языке она звучит неестественно, поэтому ее следует заменить в зависимости от контекста.

Самые уместные варианты:

подходящий дом (если речь идет о соответствии требованиям);

(если речь идет о соответствии требованиям); пригодный дом (если имеется в виду практичность);

(если имеется в виду практичность); подходящий вариант или тот, что подходит – в разговорном стиле.

В комментариях к видео пользователи также активно обсуждали языковые нормы. В частности, часть из них отмечала, что привыкла к слову "творог" с детства, другие предлагали варианты вроде "мягкий сыр" или "кисломолочный сыр".

Специалисты же советуют ориентироваться на современные словари и нормы украинского языка. Ведь даже если определенные слова кажутся привычными, это не всегда означает, что они являются нормативными.

Что такое "палас" и почему его не стоит путать с "палацом": в чем разница?

Часто одна буква может изменить все значение слова. Именно в такой ситуации "палас" – слово, которое часто путают с "дворцом".

На украинском "палас" – это большой тканый ковер без ворса, что происходит от персидского слова "pelas".

"Дворец" – большое роскошное здание, резиденция или общественное заведение, происходит от латинского "palatium".