Поэтому запомните, что слово "палас" означает ковер, а дворец – их происхождение и значение разное – важно знать и чувствовать разницу, чтобы избегать путаницы.
Не "халатное отношение": как правильно сказать на украинском без русизмов
- Выражение "халатное отношение" является калькой с русского, по-русски правильно говорить "небрежное отношение".
- Избегание калек делает речь более естественной и соответствующей нормам литературного украинского, например, "нижнее белье" – "нижнее белье" или "творог" – "домашний сыр".
В разговорном украинском языке до сих пор встречаются кальки с русского, которые звучат неестественно. Репетитор ВНО Оксана Николаевна объяснила, как заменить самые распространенные из них на правильные соответствия.
Часто украинцы не замечают, как в их речи появляются русизмы. Репетиторка НМТ Оксана Николаевна рассказала в своем TikTok, что большинство таких слов и словосочетаний имеют точные и естественные украинские соответствия.
Как правильно сказать вместо "халатное отношение"?
По словам репетитора, выражение "халатное отношение" является калькой с русского языка. Зато на украинском правильно говорить "небрежное отношение".
Слово "отношение" в значении "отношение" считается ненормативным в большинстве случаев. Украинский язык предпочитает слово "отношение", когда речь идет о поведении или оценке.
Так же стоит обратить внимание и на другие распространенные ошибки:
- "нижнее белье" – нижнее белье или просто нижнее;
- "творог" – творог или творог.
Такие замены делают речь более естественной и соответствуют нормам литературного украинского.
Как избегать калек в ежедневной речи?
Еще один распространенный пример – фраза "подходящий дом". В украинском языке она звучит неестественно, поэтому ее следует заменить в зависимости от контекста.
Самые уместные варианты:
- подходящий дом (если речь идет о соответствии требованиям);
- пригодный дом (если имеется в виду практичность);
- подходящий вариант или тот, что подходит – в разговорном стиле.
В комментариях к видео пользователи также активно обсуждали языковые нормы. В частности, часть из них отмечала, что привыкла к слову "творог" с детства, другие предлагали варианты вроде "мягкий сыр" или "кисломолочный сыр".
Специалисты же советуют ориентироваться на современные словари и нормы украинского языка. Ведь даже если определенные слова кажутся привычными, это не всегда означает, что они являются нормативными.
Что такое "палас" и почему его не стоит путать с "палацом": в чем разница?
Часто одна буква может изменить все значение слова. Именно в такой ситуации "палас" – слово, которое часто путают с "дворцом".
На украинском "палас" – это большой тканый ковер без ворса, что происходит от персидского слова "pelas".
"Дворец" – большое роскошное здание, резиденция или общественное заведение, происходит от латинского "palatium".