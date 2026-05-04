О значении слова "палас" и его происхождении рассказываем со ссылкой на ресурс "Словопедия".

Что называют словом "палас", а что – "палац"?

В языке есть интересные случаи, когда очень похожие по звучанию слова имеют разное значение. И происходят эти слова из разных, очень непохожих языков.

Такими похожими словами являются "палац" и "палас", которые отражают разные сферы: один – предмет быта, другой – архитектурное сооружение.

Но из-за разницы лишь в одну букву встречаются случаи, когда ошибка может выглядеть забавно: "На підлозі розстелили новий палац".

"Палас" – это не дворец! У Словаре украинского языка (СУМ-20): палас - большой тканый ковер без ворса, которым устилают пол.

Он стал популярным и распространенным в домах как более дешевый и практичный вариант ковра.

Слово происходит от персидского слова پلاس (pelas) – "ковер", в славянские языки попало через тюркские языки.

Именно из-за схожести звучания его часто путают с "дворцом", который имеет совсем другое происхождение и значение.

"Палацц" – это большое роскошное здание, резиденция или общественное заведение. Слово происходит от латинского "palatium" – названия одного из римских холмов, где стояли императорские здания.

Сегодня так называют здание, имеющее общественное или культурное назначение – ДПалац культури, Палац спорту, Палац урочистих подій, чи "Палацом щастя" называли РАЦС (но не говорите ЗАГС, в украинском языке нет такой аббревиатуры). Заметьте, когда это слово входит в состав собственного названия, оно пишется с большой буквы.

В современном языке "палац" символизирует величие, торжественность, культурную и архитектурную ценность. Сегодня дворцы – это музеи, или здания, в которых расположены правительственные учреждения (Мариинский дворец в Киеве) или где проживают королевские семьи – Вестминстерский дворец в Лондоне.

Мариинский дворец / Википедия

Важно! Заметьте, что при переводе на русский язык "палац" – это "дворец". Однако и в украинском языке есть похожее слово – "двірець", которым называют железнодорожный вокзал.

Есть и другое слово – палаццо, которым в Италии называют городские частные дворцы. Но сегодня женщины это слово знают в другом значении. Широкие женские брюки, которые сейчас в моде, тоже называют – палаццо.

Вот такие языковые перипетии. И их в украинском языке немало.

Поэтому запомните, что слово "палас" означает ковер, а палац – это здание. Их происхождение и значение разное – важно знать и чувствовать разницу, чтобы избегать путаницы.