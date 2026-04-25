Пусть аромат весны не даст забыть правописание: как писать "пьянящий" на украинском

Весна приносит с собой пьянящие ароматы цветов, которые наполняют воздух и создают особое настроение. Однако даже в такой атмосфере не стоит забывать о правилах украинского правописания.

С наступлением весны воздух наполняется ароматами цветов, которые часто называют пьянящими. Они завораживают, создают легкость и даже могут немного вскружить голову – но пусть это не помешает вам помнить правильное написание слов.

Почему "пьянящий" пишется с апострофом?

Правильный вариант – пьянящий, с апострофом после буквы "п". Он ставится потому, что после губной согласной "п" перед "я" произносится звук [й], который и обозначается апострофом.

Без апострофа – "пянкий" – это орфографическая ошибка. Такая форма не соответствует нормам современного украинского языка.

Как писать слово / Скриншот со СЛОВАРЬ.UA

Это правило касается и других подобных слов: например, "п'ять", "п'ю", "в'янути". Во всех этих случаях апостроф разделяет согласный и иотированный гласный.

Когда употребляют слово "пьянящий"?

Слово пьянящий означает то, что может захватывать, возбуждать или даже "головокружать" ощущения – не обязательно буквально. Чаще всего его употребляют для описания ароматов, например: пьянящий запах цветов, трав или весеннего воздуха.

Также это слово может переносно характеризовать эмоции или впечатления: пьянящее ощущение свободы, пьянящая радость или даже пьянящая атмосфера.

Поэтому, любуясь весенним цветением и вдыхая пьянящие ароматы, стоит помнить: правильное написание – это тоже часть языковой культуры, которую не стоит терять даже в самые приятные моменты.

