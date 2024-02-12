МОН готовит программы и курсы для учеников, находящихся в оккупации

Минобразования Украины готовит отдельные программы и интенсивные курсы для тех детей, которые находятся в оккупации. Заметим, что такие ученики могут вообще не получать образование или принудительно учиться в местных школах, но по российской программе.

Заместитель главы ведомства Андрей Сташкив рассказал, что такие курсы будут включать темы, которые нужно знать таким школьникам. МОН уже разработало такую программу по украинскому языку.

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Для учеников, которые находятся в оккупации, готовят отдельные учебные программы

Чиновник также заявил: если ребенок пропустил полностью год обучения, ему сложно будет догнать пропущенное только благодаря интенсивным курсам.

Возможно, родителям и учебному заведению, в котором ребенок будет учиться, стоит подумать, не надо ли вернуться к тому году, который ребенок пропустил, и полноценно поучиться,

– заявил заместитель главы МОН.

Как учатся украинские ученики на ВОТ

Обучение на оккупированных Россией территориях Украины стало для украинских детей настоящим вызовом.

Дети пытаются тайно получать образование онлайн в украинских школах.

Но оккупанты принудительно "тянут" их учиться в местные школы по российской программе.

Родителям при этом угрожают, запугивают, а у детей проверяют гаджеты на предмет посещения украинских сайтов.

Есть и такие преподаватели, которые остались в оккупации, и, рискуя, учат онлайн детей на украинском.