МОН готує програми для учнів, які перебувають на ТОТ / Фото dmitriy.ozhgihin, Depositphotos
Міносвіти України готує окремі програми та інтенсивні курси для тих дітей, які перебувають в окупації. Зауважимо, що такі учні можуть взагалі не здобувати освіту або примусово вчитися у місцевих школах, але за російською програмою.
Для учнів, які перебувають в окупації, готують окремі навчальні програми
Посадовець також заявив: якщо дитина пропустила повністю рік навчання, їй складно буде наздогнати пропущене тільки завдяки інтенсивним курсам.
Можливо, батькам і закладу освіти, у якому дитина буде навчатися, варто подумати, чи не треба повернутися до того року, який дитина пропустила, і повноцінно повчитися, – заявив заступник очільника МОН.