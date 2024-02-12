Заступник очільника відомства Андрій Сташків розповів, що такі курси включатимуть теми, які потрібно знати таким школярам. МОН уже розробило таку програму з української мови.

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Посадовець також заявив: якщо дитина пропустила повністю рік навчання, їй складно буде наздогнати пропущене тільки завдяки інтенсивним курсам.

Можливо, батькам і закладу освіти, у якому дитина буде навчатися, варто подумати, чи не треба повернутися до того року, який дитина пропустила, і повноцінно повчитися,

– заявив заступник очільника МОН.