Заместитель главы ведомства Андрей Сташкив рассказал, что такие курсы будут включать темы, которые нужно знать таким школьникам. МОН уже разработало такую программу по украинскому языку.

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Для учеников, которые находятся в оккупации, готовят отдельные учебные программы

Чиновник также заявил: если ребенок пропустил полностью год обучения, ему сложно будет догнать пропущенное только благодаря интенсивным курсам.

Возможно, родителям и учебному заведению, в котором ребенок будет учиться, стоит подумать, не надо ли вернуться к тому году, который ребенок пропустил, и полноценно поучиться,

– заявил заместитель главы МОН.