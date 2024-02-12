МОН готовит программы для учеников, находящихся на ВОТ / Фото dmitriy.ozhgihin, Depositphotos
Минобразования Украины готовит отдельные программы и интенсивные курсы для тех детей, которые находятся в оккупации. Заметим, что такие ученики могут вообще не получать образование или принудительно учиться в местных школах, но по российской программе.
Для учеников, которые находятся в оккупации, готовят отдельные учебные программы
Чиновник также заявил: если ребенок пропустил полностью год обучения, ему сложно будет догнать пропущенное только благодаря интенсивным курсам.
Возможно, родителям и учебному заведению, в котором ребенок будет учиться, стоит подумать, не надо ли вернуться к тому году, который ребенок пропустил, и полноценно поучиться, – заявил заместитель главы МОН.