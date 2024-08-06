В школу идти не придется: как МОН упростило зачисление, отчисление и перевод учеников

Министерство образования и науки Украины упростило зачисление, отчисление и перевод учеников в школах. Теперь родителям не придется ходить в учебное заведение.

Приказ министерства, который вступил в силу 1 августа 2024 года, предусматривает, что зачислять, переводить или отчислять учеников теперь можно с помощью электронных сервисов.

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Как МОН упростило зачисление, отчисление и перевод учеников

Приказ предусматривает, что перевод учащихся из одного учебного заведения в другое, отчисление учащихся из учебных заведений возможно с помощью:

программно-аппаратного комплекса "Автоматизированный информационный комплекс образовательного менеджмента" (АИКОМ);

средствами Единого государственного веб-портала электронных услуг (портала Дія), в частности – с использованием мобильного приложения портала Дія;

с использованием образовательных информационных систем (онлайн-сервисов), имеющих налаженное электронное взаимодействие с АИКОМ.

Теперь для зачисления ученика в школу один из родителей или совершеннолетнее лицо, которое хочет учиться, должны подать в учебное заведение лично или по электронной почте, факсу, другими средствами электронной связи заявление с указанием сведений о серии, номере (при наличии) и дате выдачи:

свидетельства о рождении ребенка или документа, удостоверяющего личность совершеннолетнего поступающего, который намерен получать общее среднее образование;

медицинской справки по форме первичной учетной документации № 086-1/о "Справка ученика общеобразовательного учебного заведения о результатах обязательного медицинского профилактического осмотра";

соответствующего документа об имеющемся уровне образования (при наличии).

Также при желании или при наличии заявитель может предоставить данные заключения о комплексной (или повторной) психолого-педагогической оценке развития ребенка.

Как образовательное учреждение принимает документы и издает приказ

Каждая школа должна выбрать ответственного работника, который будет организовывать зачисление, перевод, отчисления учащихся с использованием АИКОМ или онлайн-сервисов.

Правдивость предоставленных данных о ребенке, которую предоставили родители или совершеннолетний ученик, проверяют средства АИКОМ автоматически. В частности, справки, подтверждающие место жительства или пребывания на территории обслуживания.

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Далее приказы директора школы в электронной форме средства АИКОМ формируют автоматически.