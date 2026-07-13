Вы можете упустить шанс поступить: как узнать о зачислении на бюджет или по контракту
В Украине продолжается основной этап приемной кампании 2026 года. Также открыта регистрация электронных кабинетов для абитуриентов вузов.
Результаты приемной кампании будут доступны в личном электронном кабинете абитуриента. Об этом сообщает Education.ua.
Как узнать о зачислении на бюджет или контракт
Рейтинговые списки рекомендованных на бюджет и контракт по заявлениям с приоритетами будут сформированы до 6 августа. Зачисление продлится до 13 августа.
Если абитуриента рекомендовали к зачислению на бюджет, статус "Допущен к конкурсу" меняется на "Рекомендован к зачислению (обучение по государственному (региональному) заказу)".
Если абитуриент, рекомендованный к зачислению, не выполняет вовремя требования к зачислению, статус изменяется на "Исключено из списка рекомендованных (обучение по государственному (региональному) заказу)". По решению приемной комиссии этот статус может быть изменен на "Допущен к конкурсу (обучение за счет средств физических и юридических лиц)".
Если лицо претендовало на контрактное место, то статус "Допущено к конкурсу" или "Допущено к конкурсу (обучение за счет средств физических и/или юридических лиц)" изменяется на статус "Рекомендовано к зачислению (обучение за счет средств физических и/или юридических лиц)".
О рекомендации к зачислению абитуриенту может сообщить и приемная комиссия вуза, ведь при регистрации в электронном кабинете он указал свои контакты. За ходом вступительной кампании можно следить и на сайтах выбранных вузов.
Важно! Если абитуриент получил рекомендацию к зачислению, важно подтвердить выбор места обучения и подать документы в учебное заведение до 18:00 11 августа.
Вступительная кампания 2026: важные новости
- 1 июля начался ключевой этап вступительной кампании 2026 года. С этого дня стартовала и регистрация электронных кабинетов, необходимых для подачи заявлений о поступлении в магистратуру.
- В этом году украинские абитуриенты, завершившие обучение в школах стран Европы, впервые смогут поступить в вузы Украины без сдачи НМТ. Вместо него будут учитываться результаты их национальных выпускных экзаменов.
- Будущие аспиранты Украины должны до 15 октября создать электронный кабинет абитуриента. Именно через него и будет проходить поступление.