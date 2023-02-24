Как в школах должны преподавать урок "Защиты Украины": нюансы и рекомендации

Из-за полномасштабной войны России против Украины в школах обновили содержание программы предмета "Защита Украины". Как учителям военно-патриотически воспитать учащихся – читайте рекомендации по уроку ниже.

Как раньше в школах преподавали "Защиту Украины"

До 24 февраля 2022 года программа по этому предмету была несколько иной, чем сейчас. В частности, ранее на изучение предмета "Защита Украины" в 10 – 11 классах выделяли 1,5 или 2 часа в неделю.

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Также школы имели в программе 18 часов для проведения учебно-полевых занятий и учебно-тренировочных занятий в конце учебного года в 11 классе. Иногда допускалось проводить их поэтапно в конце первого семестра или учебного года за счет летней практики (10 класс).

Проведение этих проводок фиксировалось на отдельной странице классного журнала, итоговая оценка выставлялась отдельно от семестровых и учитывалась в годовом оценивании.

Кроме того, в 10-11 классах (если это профильный уровень) на изучение этого предмета предусмотрено 5 часов в неделю.

Что обновили в программе "Защита Украины"

В обновленных обучающих программах "Защита Украины" (приказ МОН от 03.08.2022 № 698 ) внесены изменения в разделы тактической, военной и домедицинской подготовки и гражданской защиты.

Также программа дополнена материалами:

по минной опасности и по предупреждению рисков обращения с взрывоопасными предметами;

о поведении в чрезвычайных ситуациях;

по кибербезопасности и основным понятиям современной информационной безопасности;

обновленного исторического ракурса о событиях русско-украинской войны и основ национального сопротивления.

Из-за полномасштабной войны, которую Россия начала против Украины, в программе "Защиты Украины" очерчены следующие комплексные образовательные и воспитательные задачи:

ознакомить учащихся с основами нормативно правового обеспечения защиты Украины, гражданской защиты и охраны жизни и здоровья;

осознание учащимися своей обязанности по защите Украины в случае возникновения угрозы суверенитету и территориальной целостности государства;

приобретение учащимися знаний о функциях ВСУ и других военных формирований Украины, их характерных особенностях;

усвоение школьниками основ защиты Украины, гражданской защиты, домедицинской помощи, осуществление психологической подготовки учащейся молодежи к защите Украины;

профессиональная ориентация молодежи к службе в ВСУ и другим военным формированиям, к защите жизни и здоровья, обеспечению собственной безопасности и безопасности других людей в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени.

Интересно, что на должность учителя предмета "Защита Украины" должны назначать:

офицеров запаса или резерва, имеющих высшее военное или педагогическое образование, способны по возрасту и состоянию здоровья качественно проводить занятия;

выпускников высших педагогических учебных заведений, которые получили специальность учителя предмета "Защита Украины" или учились на военной кафедре.

Если нет возможности укомплектовать эти должности офицерами запаса или резерва, учителями могут быть назначены подготовленные и опытные сержанты (старшины), солдаты (матросы) запаса или резерва с высшим образованием.

На чем должен акцентировать внимание учитель

При преподавании учебного предмета "Защита Украины" педагогу следует акцентировать внимание именно на практической привлекательности предмета, а не на заучивании нормативно-правовых актов и военных понятий.

Занятие рекомендуется начинать с исполнения гимна Украины. А для стимулирования познавательной активности учащихся и их действенной самостоятельной деятельности желательно использовать на уроках:

ввести построение, проверка готовности класса к уроку и тренировки (разминки, строевого тренажа) по тематике урока в течение 3 – 5 минут;

общение между участниками образовательного процесса должно проходить вроде уставных взаимоотношений между военнослужащими ВСУ и других силовых структур;

сделать обязательной форму одежды для учителя и рекомендованную форму одежды для учащихся – военную (форму Вооруженных формирований Украины);

Предмет "Защита Украины" должен изучаться юношами и девушками отдельно, разделение классов на группы осуществляется независимо от количества учащихся в классе. При желании и согласии родителей девушки могут учиться по программе для группы юношей.

Ребята, которые по состоянию здоровья, религиозным взглядам (по представлению соответствующих документов) не могут изучать основы военного дела, учатся по программе для группы девушек.

Учебный предмет в обоих случаях называется "Защита Украины" с уточнением "Основы медицинских знаний". В условиях военного положения особое внимание следует уделить овладению учащимися знаниями, умениями и навыками к медицинской помощи пострадавшим при разных видах повреждений.

Кстати, из-за войны России против Украины в Раде анонсировали два новых курса, желающих ввести в школьную программу. В частности, планируется ввести два предмета – основы тактической медицины и основы тактической подготовки.