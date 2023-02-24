Як раніше у школах викладали "Захист України"

До 24 лютого 2022 року програма з цього предмету буда дещо інша, ніж зараз. Зокрема, раніше на вивчення предмета "Захист України" у 10 – 11 класах виділяли 1,5 або 2 години на тиждень.

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Також школи мали у програмі 18 годин для проведення навчально-польових занять і навчально-тренувальних занять наприкінці навчального року в 11 класі. Іноді допускалося проводити їх поетапно у кінці першого семестру або навчального року за рахунок літньої практики (10 клас).

Проведення цих проведення фіксувалося на окремій сторінці класного журналу, підсумкова оцінка виставлялася окремо від семестрових та враховувалася у річному оцінюванні.

Крім того, у 10 – 11 класах (якщо це профільний рівень) на вивчення цього предмета передбачено 5 годин на тиждень.

Що оновили в програмі "Захист України"

В оновлених навчальних програмах "Захист України" (наказ МОН від 03.08.2022 № 698) внесено зміни у розділи з тактичної, військової та домедичної підготовки й цивільного захисту.

Також програму доповнено матеріалами:

з мінної небезпеки та з попередження ризиків поводження з вибухонебезпечними предметами;

щодо поведінки у надзвичайних ситуаціях;

з кібербезпеки та основними поняттями сучасної інформаційної безпеки;

оновленого історичного ракурсу щодо подій російсько-української війни та основ національного спротиву.

Через повномасштабну війну, які Росії розпочала проти України, у програмі "Захисту України" окреслено такі комплексні освітні та виховні завдання:

ознайомити учнів з основами нормативно-правового забезпечення захисту України, цивільного захисту та охорони життя і здоров’я;

усвідомлення учнями свого обов’язку щодо захисту України у разі виникнення загрози суверенітету та територіальній цілісності держави;

набуття учнями знань про функції ЗСУ та інших військових формувань України, їх характерні особливості;

засвоєння школярами основ захисту України, цивільного захисту, домедичної допомоги, здійснення психологічної підготовки учнівської молоді до захисту України;

професійна орієнтація молоді до служби у ЗСУ та інших військових формуваннях, до захисту життя і здоров’я, забезпечення власної безпеки і безпеки інших людей у надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного часу.

Цікаво, що на посаду вчителя предмета "Захист України" мають призначати:

офіцерів запасу або резерву, які мають вищу військову або педагогічну освіту, спроможні за віком і станом здоров’я якісно проводити заняття;

випускників вищих педагогічних закладів освіти, які здобули спеціальність вчителя предмета "Захист України" або навчались на військовій кафедрі.

Якщо немає можливості укомплектувати ці посади офіцерами запасу або резерву, вчителями можуть бути призначені підготовлені та досвідченні сержанти (старшини), солдати (матроси) запасу або резерву з вищою освітою.

На чому має акцентувати увагу вчитель

Під час викладання навчального предмета "Захист України" педагогу варто акцентувати увагу саме на практичній привабливості предмета, а не на заучуванні нормативно-правових актів та військових понять.

Заняття рекомендується починати з виконання гімну України. А для стимулювання пізнавальної активності учнів та їх дієвої самостійної діяльності бажано використовувати під час уроків:

запровадити шикування, перевірка готовності класу до уроку і тренування (розминки, стройового тренажу) за тематикою уроку протягом 3 – 5 хвилин;

спілкування між учасниками освітнього процесу слід має проходити на зразок статутних взаємовідносин між військовослужбовцями ЗСУ та інших силових структур;

зробити обов’язковою форму одягу для вчителя та рекомендовану форму одягу для учнів – військову (форму Збройних формувань України);

Предмет "Захист України" має вивчатися юнаками та дівчатами окремо, поділ класів на групи здійснюється незалежно від кількості учнів у класі. У разі бажання та згоди батьків дівчата можуть навчатися за програмою для групи юнаків.

Юнаки, які за станом здоров’я, релігійними поглядами (за поданням відповідних документів) не можуть вивчати основи військової справи, навчаються за програмою для групи дівчат.

Навчальний предмет в обох випадках називається "Захист України" з уточненням "Основи медичних знань". В умовах воєнного стану особливу увагу слід приділити оволодінню учнями знаннями, вміннями та навичками домедичної допомоги постраждалим при різних видах ушкоджень.

До слова, через війну Росії проти України у Раді анонсували два нові курси, які хочуть ввести у шкільну програму. Зокрема, планують запровадити два предмети – основи тактичної медицини та основи тактичної підготовки.