Олег Горкун викладає у харківській загальноосвітній школі №71. Він розповідає, що з початком повномасштабної війни програму ”Захисту України" довелося підкорегувати.

До теми В яких номінаціях визначатимуть "Учителя року" в Україні протягом наступних років

Шкільний вчитель став одним з двох педагогів року у своїй номінації в Харкові.

Олег Горкун зізнається, що враховуючи воєнний стан, до навчальної програми додалася нова тематика – щодо мінної безпеки та надання домедичної допомоги на полі бою.

Чого вчитель вчить учить

Викладач навчає старшокласників курсу молодого бійця. На своїх уроках він, зокрема, показує, як зупинити кровотечу турнікетом.

Ви знаєте, що під час бойових дій бувають бойові втрати, поранення. Для того, щоб зупинити кровотечу при пораненні в руку або ногу, в усіх бійців повинен бути турнікет. Є допоміжна паличка, яка допомагає затягнути ще тугіше, поки не зупиниться кровотеча,

– пояснює Горкун школярам.

З початком повномасштабного вторгнення вчитель більше уваги на уроках почав приділяти мінній небезпеці. Згадує також, що його учні самі натрапляли на залишки снарядів.

"Не підходь, не чіпай та телефонуй 101 – такі правила. І ще, якщо виявлено вибуховий предмет, потрібно відійти на 300 метрів, зателефонувати, і вказати, де він лежить", – говорить учням Горкун.

Вчитель викладає у 10 та 11 класів. Переважно, у хлопців, але за згодою батьків, цей предмет можуть вивчати й дівчата. "Ніхто не навчає на вчителя "Захисту України", це має бути людина з військовим досвідом", – каже Горкун.

Зазначимо, що Олег Горкун закінчив авіаційне училище штурманів, проходив службу на різних командних посадах, закінчив службу і був звільнений в запас з посади начальника штабу першого заступника командира авіаційного полку. Згодом працював у виші, у школі почав викладати у 2018 році.



Олега Горкуна обрали у Харкові вчителем року / Фото "Суспільне"

В класі, де викладають "Захист України", є куточок із портретами харків’ян, які загинули захищаючи державу. Поруч висить український прапор – його колишній випускник школи привіз з фронту.

Кожен громадянин України повинен бути борцем за свободу і незалежність своєї держави, виконувати завдання на своєму місці: учні – навчатися, вчителі – вчити, захисники – захищати,

– говорить викладач.

Зараз Олег Горкун змагається в обласному конкурсі "Вчитель року". Результати оголосять вже цього тижня.

Додамо, що конкурс "Учитель року" у 2023 році відбудеться у чотирьох номінаціях – захист України, основи здоров'я, початкова освіта, фізична культура. Конкурс проведуть у два етапи, перший пройде у січні – лютом, другий запланований на квітень – травень 2023 року.