Изучайте английский легко: онлайн-школа All Right открыла бесплатный доступ для детей

Украинские дети в возрасте от 4 до 12 лет теперь имеют возможность бесплатно учить английский язык. Такой шанс они получили благодаря онлайн-школе по изучению английского языка All Right.

Учить английский бесплатно дети могут в рамках языковой программы Future Perfect. Школа предоставит доступ для обучения сроком на два года.

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Дети смогут изучать английский бесплатно благодаря школе All Right

Такая инициатива поможет большему количеству детей выучить английский язык. А это соответственно откроет немало перспектив и путей самореализации для учеников.

Заместитель министра цифровой трансформации по вопросам евроинтеграции Валерия Ионан отметила: результаты исследования показали, что более 90% опрошенных родителей хотят, чтобы их дети учили и повышали уровень знаний по английскому языку. Такую бесплатную возможность они могут получить благодаря программе Future Perfect и онлайн-школе All Right.

Это еще одна возможность помочь украинским детям изучать английский, который является языком международного общения. Ведь в будущем полученные знания помогут молодому поколению создавать глобальные проекты и внедрять инновации,

– отметила Ионан.

Какие возможности получат дети

Онлайн-школа предоставит детям доступ к таким возможностям как:

онлайн-занятия в группах, которые будут сформированы по возрасту и уровню знаний ребенка; будут проходить дважды в неделю;

интерактивная платформа для самостоятельного изучения английского;

библиотека учебных материалов: настольные игры, кроссворды, раскраски и т.д;

подборка с тематическими видеоматериалами: песни, мультфильмы и игровые видео.

Почему стоит изучать английский с раннего возраста

Основатель компании All Right Олег Оксюк из собственного опыта советует начинать изучение английского с раннего возраста.

Я видел, как светились от восторга глаза моих детей, когда они начали понимать фильмы в оригинале и общаться с англоязычными друзьями. Желаю, чтобы больше людей могли почувствовать эту радость. Это вдохновляет,

– говорит он.

Заметим также, что преподаватели школы All Right адаптируют методику преподавания под интересы каждого ребенка. Привлекают даже видеоигры.

Более 65 тысяч студентов из 46 стран мира используют All Right для изучения английского языка. Сейчас на платформе работают более 600 профессиональных учителей, которые имеют соответствующие сертификаты и опыт.

Кстати, вебплатформу All Right создано с учетом некоторых требований для обеспечения частичной безбарьерности для лиц с инвалидностью.

Если вы хотите присоединиться к изучению английского в школе, регистрируйтесь на странице "Бесплатный английский для детей из Украины" по ссылке https://allright.com/diia-osvita-future-perfect.

Заметим также, что языковую программу Future Perfect воплощают в жизнь Минцифры вместе с Минобразования, Минкультом при поддержке USAID / UK Aid проекта "Прозрачность и подотчетность в государственном управлении и услугах / TAPAS" и Фонда Восточная Европа. Партнер проекта – международная технологическая компания Mastercard.