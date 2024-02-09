Вчити англійську безкоштовно діти можуть у межах мовної програми Future Perfect. Школа надасть доступ для навчання терміном на два роки.
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Діти зможуть вивчати англійську безкоштовно завдяки школі All Right
Така ініціатива допоможе більшій кількості дітей вивчити англійську мову. А це відповідно відкриє чимало перспектив та шляхів самореалізації для учнів.
Заступниця міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції Валерія Іонан зазначила: результати дослідження засвідчили, що понад 90% опитаних батьків хочуть, щоб їхні діти вчили та підвищували рівень знань з англійської мови. Таку безоплатну можливість вони можуть отримати завдяки програмі Future Perfect та онлайн-школі All Right.
Це ще одна можливість допомогти українським дітям вивчати англійську, яка є мовою міжнародного спілкування. Адже в майбутньому здобуті знання допоможуть молодому поколінню створювати глобальні проєкти та впроваджувати інновації,
– наголосила Іонан.
Які можливості отримають діти
Онлайн-школа надасть дітям доступ до таких можливостей як:
- онлайн-заняття у групах, які будуть сформовані за віком та рівнем знань дитини; відбуватимуться двічі на тиждень;
- інтерактивна платформа для самостійного вивчення англійської;
- бібліотека навчальних матеріалів: настільні ігри, кросворди, розмальовки тощо;
- добірка з тематичними відеоматеріалами: пісні, мультфільми та ігрові відео.
Чому варто вивчати англійську з раннього віку
Засновник компанії All Right Олег Оксюк з власного досвіду радить починати вивчення англійської з раннього віку.
Я бачив, як світилися від захоплення очі моїх дітей, коли вони почали розуміти фільми в оригіналі та спілкуватися з англомовними друзями. Бажаю, щоб більше людей могли відчути цю радість. Це надихає,
– каже він.
Зауважимо також, що викладачі школи All Right адаптують методику викладання під інтереси кожної дитини. Залучають навіть відеоігри.
До речі, вебплатформу All Right створено з урахуванням деяких вимог для забезпечення часткової безбар'єрності для осіб з інвалідністю.
Якщо ви хочете долучитися до вивчення англійської у школі, реєструйтеся на сторінці "Безкоштовна англійська для дітей з України" за посиланням https://allright.com/diia-osvita-future-perfect.
Зауважимо також, що мовну програму Future Perfect втілюють у життя Мінцифри разом з Міносвіти, Мінкультом за підтримки USAID / UK Aid проєкту "Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах / TAPAS" та Фонду Східна Європа. Партнер проєкту – міжнародна технологічна компанія Mastercard.