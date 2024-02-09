Учить английский бесплатно дети могут в рамках языковой программы Future Perfect. Школа предоставит доступ для обучения сроком на два года.
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Дети смогут изучать английский бесплатно благодаря школе All Right
Такая инициатива поможет большему количеству детей выучить английский язык. А это соответственно откроет немало перспектив и путей самореализации для учеников.
Заместитель министра цифровой трансформации по вопросам евроинтеграции Валерия Ионан отметила: результаты исследования показали, что более 90% опрошенных родителей хотят, чтобы их дети учили и повышали уровень знаний по английскому языку. Такую бесплатную возможность они могут получить благодаря программе Future Perfect и онлайн-школе All Right.
Это еще одна возможность помочь украинским детям изучать английский, который является языком международного общения. Ведь в будущем полученные знания помогут молодому поколению создавать глобальные проекты и внедрять инновации,
– отметила Ионан.
Какие возможности получат дети
Онлайн-школа предоставит детям доступ к таким возможностям как:
- онлайн-занятия в группах, которые будут сформированы по возрасту и уровню знаний ребенка; будут проходить дважды в неделю;
- интерактивная платформа для самостоятельного изучения английского;
- библиотека учебных материалов: настольные игры, кроссворды, раскраски и т.д;
- подборка с тематическими видеоматериалами: песни, мультфильмы и игровые видео.
Почему стоит изучать английский с раннего возраста
Основатель компании All Right Олег Оксюк из собственного опыта советует начинать изучение английского с раннего возраста.
Я видел, как светились от восторга глаза моих детей, когда они начали понимать фильмы в оригинале и общаться с англоязычными друзьями. Желаю, чтобы больше людей могли почувствовать эту радость. Это вдохновляет,
– говорит он.
Заметим также, что преподаватели школы All Right адаптируют методику преподавания под интересы каждого ребенка. Привлекают даже видеоигры.
Кстати, вебплатформу All Right создано с учетом некоторых требований для обеспечения частичной безбарьерности для лиц с инвалидностью.
Если вы хотите присоединиться к изучению английского в школе, регистрируйтесь на странице "Бесплатный английский для детей из Украины" по ссылке https://allright.com/diia-osvita-future-perfect.
Заметим также, что языковую программу Future Perfect воплощают в жизнь Минцифры вместе с Минобразования, Минкультом при поддержке USAID / UK Aid проекта "Прозрачность и подотчетность в государственном управлении и услугах / TAPAS" и Фонда Восточная Европа. Партнер проекта – международная технологическая компания Mastercard.