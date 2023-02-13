Как зарегистрироваться на НМТ-2023: пошаговая инструкция

Регистрация на участие в национальном мультипредметном тесте в 2023 году состоится в апреле. Когда именно, сообщат на странице УЦОКО.

Об этом рассказала во время прямого эфира заместитель директора Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко. При этом отметила, что выпускнику для сдачи НМТ нужно зарегистрироваться на сайте Украинского центра оценивания качества образования.

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Как зарегистрироваться на НМТ-2023

На сайте УЦОКО создадут специальную форму для регистрации на НМТ. Ее выпускник должен заполнить очень аккуратно: внимательно внести все свои данные в эту регистрационную форму. Также – скачать необходимые документы: сканкопии и/или фото документов, свою фотографию.



Как зарегистрироваться на НМТ-2023 / скриншот с видео УЦОКО

По словам заместителя УЦОКО, после загрузки документы пойдут на проработку. Так, будущий участник НМТ получит информацию о том, что его зарегистрировали на оценивание. Затем ему нужно сформировать на странице УЦОКО сертификат, указав соответствующие данные. И только в этом случае он может считаться зарегистрированным участником.

Каждый зарегистрированный участник получает на сайте УЦОКО собственную информационную страницу. Это основной канал коммуникации УЦОКО с участником НМТ,

– рассказала Вакуленко.

Какую информацию будет содержать информационная страница участника НМТ

Именно на созданной информационной странице участник НМТ и получит результаты оценки. Еще раньше также сможет получить информацию о том, где и когда именно будет проходить тестирование. Также – актуальная информация.



Как выглядит информационная страница участника НМТ-2023 /скриншот с видео УЦОКО

Если так случилось, что пункт тестирования срочно пришлось изменить из-за ситуаций безопасности, об этом все вы узнаете на своей информационной странице. Для того чтобы войти на свою информационную страницу, вы введете номер и PIN-код сертификата НМТ,

– добавила заместитель директора УЦОКО.

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