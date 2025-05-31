Приветствие меняется на праздники: как здороваться в церкви

Православные христиане традиционно приветствуются словами "Слава Иисусу Христу!". Отвечают при этом "Слава во веки веков Богу!".

Священники также отмечают: если вас приветствуют словами "Слава Богу!", отвечайте так: "Навеки слава Богу". А как здороваться в церкви, в частности, во время больших праздников, подскажет 24 Канал.

Смотрите также Кристина или Кристина – как же правильно сказать это имя на украинском языке

Как здороваться в церкви

Христианские приветствия меняют дважды в год.

Во время Пасхи и в течение 40 дней обращаемся друг к другу пасхальным приветствием – "Христос воскрес!". При этом отвечать надо "Воистину воскрес!".

В рождественский период, от праздника Рождества Христова и до Сретения, приветствие звучит так: "Христос родился!" или "Христос Рождается!" – "Славим Его!".

На праздник Крещения Господа нашего Иисуса Христа слышим: "Христос крестился!" и отвечаем: "В реке Иордане!".

Из Священного Писания также знаем, что Иисус Христос часто возвещал как истину и пожелания, как извечное приветствие "Мир вам!". Эти же слова Он сказал после Своего Воскресения, когда явился ученикам-апостолам. А исцеляя людей от недугов, Христос говорил: "Иди с миром!".

Существует еще приветствие "Христос между нами!" (или "Христос посреди нас!"). Ответ на него – "Есть и будет". Однако сейчас это приветствие употребляют редко. Преимущественно только среди священников.

Мы также рассказывали, как красиво и правильно здороваться на украинском.