Священники також зазначають: якщо вас вітають словами "Слава Богу!", відповідайте так: "Навіки слава Богу". А як вітатися у церкві, зокрема, у час великих свят, підкаже 24 Канал.

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Як вітатися у церкві

Християнські вітання змінюють двічі на рік.

Під час Великодня і впродовж 40 днів звертаємося один до одного пасхальним вітанням – "Христос воскрес!". При цьому відповідати треба "Воістину воскрес!".

У різдвяний період, від свята Різдва Христового і до Стрітення, вітання звучить так: "Христос народився!" або "Христос Рождається!" – "Славімо Його!".

На свято Хрещення Господа нашого Ісуса Христа чуємо: "Христос охрестився!" і відповідаємо: "У річці Йордані!".

Зі Священного Писання також знаємо, що І Ісус Христос часто звіщав як істину і побажання, як одвічне вітання "Мир вам!". Ці ж слова Він промовив після Свого Воскресіння, коли явився учням-апостолам. А зцілюючи людей від недугів, Христос промовляв: "Іди з миром!".

Існує ще привітання "Христос між нами!" (або "Христос посеред нас!"). Відповідь на нього – "Є і буде". Проте зараз це вітання вживають рідко. Переважно лише серед священиків.

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