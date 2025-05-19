Про давнє, красиве жіноче ім'я "Крістіна" та його зміну в українській мові розповість 24 Канал.

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Як правильно українською "Крістіна"

У 90-х – на початку 2000-х років ім'я Крістіна було дуже популярне в Україні. І переважно саме у такому написанні у Центрі на Сході України. Певно і серед ваших знайомих є молоді жінки, до яких звертаються Кріс.

Хоч в Україні при реєстрації дитини дозволене будь-яке написання імені, за вибором батьків, однак форма "Крістіна" є російською калькою.

В українській мові це грецьке ім'я зазнало своєї трансформації та набуло іншого звучання, а саме – Христина.

Ім'я походить від слова "Χριστιανός" (Christianos), що означає "християнка" або "присвячена Христу". Ми перейняли грецьке звучання через літеру "х", саме тому українською не "крістіни", а – христини, не "крєст", а – хрест. Тому й ім'я звучить як – Христина, а чоловіча версія – Християн.

На терени України воно прийшло з християнством з Візантії, і побутує давно, й у такому звучанні його можна вважати українським. Довгий час воно мало популярність лише серед селян, які вважали ім'я оберегом.

Однак, нав'язане почуття меншовартості мови, змусило чимало батьків обирати російськомовну версію імені. Написання у формі "Христина" можна було зустріти, переважно, на Заході України. Хоча тенденції змінюється і при знайомстві все більше дівчат називаються Христинками.

А зменшені пестливі форми до імені можна утворити, як від першої, так і від другої частини імені:

Христя,

Христинонька,

Христиночка,

Христинка,

Христуня,

Христунька,

Христуся,

Христечка,

Христусик,

Христюля.

А ще можна сказати – Тіна, Тіночка, Тінуся, Тінчик. Хоча, такий варіант – Тіна, утворюється не лише від Христини.

Серед відомих українок-Христин – співачка Христина Соловій.

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Як це ім'я звучить в інших мовах

Оскільки це християнське ім'я поширене в усьому світі, у вас не буде виникати незручностей з іменем закордоном. Цікаво, що у різних мовах ім'я пишеться і через "С" і через "К", однак звучання практично однакове.

Проте можна зустріти різноманітні форми цього імені. Наприклад, в англійській мові використовуються такі варіанти як: Christiana (Крістіана), Christine, Christina, Kristina (Христина), Kristin (Крістін), Kristen (Крістен).

Німецькі варіанти цього імені: Christiane, Kristiane (Крістіане, Крістіана), Christine, Kristine (Христині, Христина), Christiana (Крістіана), Christina, Kristina (Христина), Christin, Kristin (Крістін), Kerstin (Керстін), Kirsten (Кірстен).

Якщо ви у паспорті Христина, то ваше ім'я для закордонного паспорта перекладуть як – Khrystyna. За аналогією з містом Харків – Kharkiv. А якщо Крістіна, то – Kristina.

Це ім’я має глибоке історичне та релігійне коріння, що додає йому особливого значення. Христини часто асоціюються з ніжністю, добротою та внутрішньою силою, а також мають лідерські якості та здатність підтримувати близьких.

Свій день ангела Христина святкує кілька разів на рік: 6 січня, 15 січня, 19 лютого, 13 березня, 26 березня, 31 травня, 13 червня, 24 липня, 6 серпня, 18 серпня, 27 жовтня, 15 грудня.

Оберіть український варіант імені та звертання, навіть якщо записана як Крістіна, та уникайте російського калькування.