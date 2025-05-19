О древнем, красивом женском имени "Кристина" и его изменении в украинском языке расскажет 24 Канал.

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Как правильно на украинском "Кристина"

В 90-х – в начале 2000-х годов имя Кристина было очень популярно в Украине. И преимущественно именно в таком написании в Центре на Востоке Украины. Вероятно и среди ваших знакомых есть молодые женщины, к которым обращаются Крис.

Хотя в Украине при регистрации ребенка разрешено любое написание имени, по выбору родителей, однако форма "Кристина" является русской калькой.

В украинском языке это греческое имя претерпело свою трансформацию и приобрело другое звучание, а именно – Христина.

Имя происходит от слова "Χριστιανός" (Christianos), что означает "христианка" или "посвященная Христу". Мы переняли греческое звучание через букву "х", именно поэтому на украинском не кристины, а – "хрестини", не крест, а – "хрест". Поэтому и имя звучит как – Христина, а мужская версия – Христиан.

На территорию Украины оно пришло с христианством из Византии, и бытует давно, и в таком звучании его можно считать украинским. Долгое время оно имело популярность только среди крестьян, которые считали имя оберегом.

Однако, навязанное чувство неполноценности языка, заставило многих родителей выбирать русскоязычную версию имени. Написание в форме "Христина" можно было встретить, преимущественно, на Западе Украины. Хотя тенденции меняется и при знакомстве все больше девушек называются Христинками.

А уменьшенные ласкательные формы к имени можно образовать, как от первой, так и от второй части имени:

Христия,

Христиночка,

Христиночка,

Христинка,

Христуня,

Христуня,

Христуся,

Христечка,

Христушка,

Христюля.

А еще можно сказать – Тина, Тиночка, Тинуся, Тинчик. Хотя, такой вариант – Тина, образуется не только от Кристины.

Среди известных украинок-Христин – певица Христина Соловий.

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Как это имя звучит в других языках

Поскольку это христианское имя распространено во всем мире, у вас не будет возникать неудобств с именем заграницей. Интересно, что в разных языках имя пишется и через "С" и через "К", однако звучание практически одинаковое.

Однако можно встретить различные формы этого имени. Например, в английском языке используются такие варианты как: Christiana (Кристиана), Christine, Christina, Kristina (Кристина), Kristin (Кристин), Kristen (Кристен).

Немецкие варианты этого имени: Christiane, Kristiane (Кристиане, Кристиана), Christine, Kristine (Кристине, Кристина), Christiana (Кристиана), Christina, Kristina (Кристина), Christin, Kristin (Кристин), Kerstin (Керстин), Kirsten (Кирстен).

Если вы в паспорте Христина, то ваше имя для загранпаспорта переведут как – Khrystyna. По аналогии с городом Харьков – Kharkiv. А если Кристина, то – Kristina.

Это имя имеет глубокие исторические и религиозные корни, что придает ему особое значение. Кристины часто ассоциируются с нежностью, добротой и внутренней силой, а также имеют лидерские качества и способность поддерживать близких.

Свой день ангела Кристина празднует несколько раз в год: 6 января, 15 января, 19 февраля, 13 марта, 26 марта, 31 мая, 13 июня, 24 июля, 6 августа, 18 августа, 27 октября, 15 декабря.

Выберите украинский вариант имени и обращения, даже если записана как Кристина, и избегайте русского калькирования.