Какие даты должны запомнить поступающие в вузы Украины в 2024 году

Вскоре в Украине стартует вступительная кампания в вузы в 2024 году. Поэтому абитуриентам стоит запомнить важные ее даты, чтобы не пропустить свой шанс стать студентами.

В этом году вступительная кампания для получения степени бакалавра (магистра медицинского, фармацевтического или ветеринарного направлений) стартует 1 июля. Именно тогда начнется регистрация электронных кабинетов. Завершится вступительная кампания зачислением абитуриентов в вузы.

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Какие даты вступительной кампании – 2024 запомнить

Вступительная кампания состоит из нескольких этапов. Каждый из них имеет определенные сроки. В частности сроки приема документов, проведения конкурсов, вступительных экзаменов, собеседований, конкурсного отбора, формирования рейтинговых списков и зачисления.

Поступление на дневную форму обучения

Регистрация электронных кабинетов поступающих и загрузка в электронный кабинет необходимых документов начинается 1 июля 2024 года.

Медосмотры и другие доконкурсные процедуры, предусмотрены особыми условиями конкурсного отбора по соответствующим конкурсным предложениям, проводятся до дня, предшествующего дню завершения приема заявлений.

Прием заявлений и документов от поступающих начинается 19 июля.

Заканчивается регистрация заявлений поступающих в 18.00 31 июля.

Творческие конкурсы и собеседования

Для лиц, которые поступают на основе индивидуального устного собеседования или творческих конкурсов, регистрация на участие в собеседованиях или конкурсах осуществляется:

для поступления на бюджет – с 3 июля до 18.00 10 июля;

для поступления исключительно на контракт – с 3 июля до 18.00 25 июля.

Творческие конкурсы по всем источникам финансирования проводят в несколько потоков в течение 8 – 19 июля включительно. Для поступающих исключительно на контракт собеседования и творческие конкурсы продолжаются до 31 июля.

Механизмы регистрации участников творческих конкурсов, организации и проведения творческих конкурсов определяют в соответствии с законодательством. В творческих конкурсах имеют право участвовать лица, которые получили полное общее среднее образование или завершают его получение в текущем году. И это должно быть подтверждено соответствующим документом или справкой учебного заведения.

Информация о сроках приема заявлений и документов для участия в творческом конкурсе должна быть обнародована на официальном веб-сайте учреждения высшего образования.

Требования к мотивационным письмам определены правилами приема учебного заведения и должны быть утверждены до 1 июня 2024 года.

Обнародование рейтинговых списков

Формирование рейтинговых списков поступающих и предоставление рекомендаций к зачислению и обнародование списка рекомендованных с сообщением о получении или неполучении ими права учиться на бюджетной форме осуществляется не позднее 5 августа.

Поступающие, которые получили рекомендации, должны выполнить требования к зачислению на бюджетные места до 18:00 8 августа.

Зачисление на обучение

Зачисление поступающих на обучение на бюджет проводится не позднее чем 10 августа.

Зачисление поступающих на обучение за средства целевых льготных государственных кредитов и за средства физических и / или юридических лиц (контракт) – не позднее чем 30 августа 2024 года.

Перевод на вакантные бюджетные места и на места за средства целевых льготных государственных кредитов лиц, которые зачислены на контракт и получили полное общее среднее образование, происходит не позднее чем 17 августа.

Предоставление рекомендаций к зачислению и обнародование списка рекомендованных для поступающих, которые поступают на контракт на открытые и фиксированные (закрытые) конкурсные предложения, осуществляется не ранее чем 9 августа.

Поступление на другие формы обучения (кроме дневной)

Сроки приема заявлений и документов, конкурсного отбора и зачисления на обучение по другим (кроме дневной) формам получения образования за средства государственного или регионального бюджета или за счет целевых льготных государственных кредитов не отличаются от сроков приема документов на дневную форму обучения.

Сроки приема заявлений и документов, конкурсного отбора и зачисления на контракт определяются правилами приема соответствующего учебного заведения.

Учебные заведения в своих Правилах приема могут предусмотреть одну или несколько очередных сессий регистрации заявлений поступающих. При этом первая из них начинается не ранее 1 сентября.

Зачисление проводится не позднее чем через 15 дней после завершения очередной сессии приема заявлений и документов, в течение которых проводится конкурсный отбор, но не позднее 31 октября 2024 года.

Поступление на основе младшего специалиста, профессионального младшего и младшего бакалавра

В этом году будут использовать широкий конкурс при адресном размещении мест государственного заказа для получения степеней бакалавра.

В 2024 году не устанавливают разделения бюджетных мест между поступающими на основе полного общего среднего образования и образовательно-профессиональной степени профессионального младшего бакалавра. Они будут участвовать в общих широких конкурсах с использованием одинакового расчета конкурсного балла.

Общий перечень и структура широких конкурсов определен Приложением 4 Порядка приема в учреждения высшего образования.

Другие условия

Для тех категорий поступающих, для которых сроки приема заявлений и документов, конкурсного отбора и зачисления на обучение не установлены, сроки определяются правилами приема учебного заведения.

При этом зачисление (перевод) на обучение по государственному заказу заканчивается:

по государственному (региональному заказу) – не позднее 1 октября;

на контракт – не позднее 31 октября.

Работа электронных кабинетов поступающих заканчивается 31 октября 2024 года.