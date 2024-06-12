Существуют специальные условия участия в конкурсном отборе на обучение для получения высшего образования. А также – специальные условия поступления на обучение по государственному или региональному заказу (квота-2).

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Какие особенности поступления лиц с ВОТ и прифронтовых территорий 2024

1. Специальные условия поступления на обучение по государственному или региональному заказу (квота-2):

Квота-2 – определенная часть максимального объема бюджетных мест (для открытых конкурсных предложений), которая может быть использована для приема поступающих на основе ПЗСО (после 11 классов) и НРК5 (после профессионального колледжа). Эта квота касается лиц, место жительства которых:

по состоянию на 24 февраля 2022 года задекларировали (зарегистрировали) на временно оккупированных территориях;

в населенных пунктах, отнесенных к территории активных боевых действий по состоянию на 1 июля 2024 года;

в населенных пунктах, временная оккупация которых российской федерацией завершилась после 1 января 2024 года (деоккупированные территории), которые находятся на ней или осуществили внутреннее перемещение из нее в календарный год поступления.

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Кто может воспользоваться квотой-2

Квотой-2 могут воспользоваться лица, которые переселились из этих территорий до 1 января 2024 года.

Эта категория предусматривает, что поступающие могут участвовать в конкурсе на места государственного или регионального заказа по квоте-2 на основе результатов НМТ или НМТ и творческого конкурса (для отдельных специальностей),

– отмечают в МОН.

2. Специальные условия участия в конкурсном отборе на обучение для получения высшего образования:

Ими могут воспользоваться лица, которые зарегистрированы на временно оккупированной территории или в населенных пунктах, где продолжаются активные боевые действия по состоянию на 1 июля 2024 года, и которые находятся на ней или переселились с этих территорий после 1 января 2024 года.

Поступление может происходить на основе собеседования – вместо результатов НМТ или собеседования вместо результатов НМТ и творческого конкурса (для отдельных специальностей). Также они могут подаваться по квоте-2,

– уточняют в ведомстве.

Порядок подачи заявлений и оценивания: подача заявлений и проведение оценивания могут осуществляться лично или дистанционно.