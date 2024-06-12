Існують спеціальні умови участі в конкурсному доборі на навчання для здобуття вищої освіти. А також – спеціальні умови вступу на навчання за державним або регіональним замовленням (квота-2).

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Які особливості вступу осіб з ТОТ та прифронтових територій 2024

1. Спеціальні умови вступу на навчання за державним або регіональним замовленням (квота-2):

Квота-2 – визначена частина максимального обсягу бюджетних місць (для відкритих конкурсних пропозицій), яка може бути використана для приймання вступників на основі ПЗСО (після 11 класів) та НРК5 (після фахового коледжу). Ця квота стосується осіб, місце проживання яких:

станом на 24 лютого 2022 року задекларували (зареєстрували) на тимчасово окупованих територіях;

у населених пунктах, віднесених до території активних бойових дій станом на 1 липня 2024 року;

у населених пунктах, тимчасова окупація яких російською федерацією завершилася після 1 січня 2024 року (деокуповані території), які перебувають на ній або здійснили внутрішнє переміщення з неї в календарний рік вступу.

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Хто може скористатися квотою-2

Квотою-2 можуть скористатися особи, які переселилися з цих територій до 1 січня 2024 року.

Ця категорія передбачає, що вступники можуть брати участь у конкурсі на місця державного або регіонального замовлення за квотою-2 на основі результатів НМТ або НМТ та творчого конкурсу (для окремих спеціальностей),

– зазначають у МОН.

2. Спеціальні умови участі в конкурсному доборі на навчання для здобуття вищої освіти:

Ними можуть скористатися особи, які зареєстровані на тимчасово окупованій території або в населених пунктах, де тривають активні бойові дії станом на 1 липня 2024 року, та які перебувають на ній або переселилися з цих територій після 1 січня 2024 року.

Вступ може відбуватися на основі співбесіди – замість результатів НМТ або співбесіди замість результатів НМТ та творчого конкурсу (для окремих спеціальностей). Також вони можуть подаватися за квотою-2,

– уточнюють у відомстві.

Порядок подання заяв та оцінювання: подавання заяв і проведення оцінювання можуть здійснюватися особисто або дистанційно.