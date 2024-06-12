Так, выпускники школ, училищ, колледжей и вузов, которые находятся на территории Украины удаленно от учебного заведения или за рубежом, но учились в украинском учебном заведении, могут получить документ о соответствующем уровне образования. Для этого нужно пройти определенные процедуры.
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Как получить справку об образовании
Теперь ребенок или его законные представители не должны ехать за свидетельством об образовании из другого города или поселка или из-за границы в Украину не нужно.
В части учебных заведений, в частности тех, которые находятся в зоне боевых действий или недалеко от нее и работают дистанционно, сохраняется немалое количество документов об образовании, которые не забрали выпускники или родители,
– отметил образовательный омбудсмен Сергей Горбачев.
И подал подробное описание способов получения документов об образовании:
- кто может получить документ об образовании вместо выпускника;
- получение через зарубежные дипломатические учреждения Украины для выпускников школ и училищ и их родителей;
- получение документа о среднем образовании, если учебное заведение не осуществляет выдачу этих документов;
- получение другим лицом, которое осуществляет представительство интересов выпускника и/или родителей.
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Как абитуриенты с ВОТ могут поступить в вузы Украины
- В Украине начали работу образовательные центры "Донбасс – Украина" и "Крым – Украина" для абитуриентов с ВОТ.
- Абитуриенты с ВОТ могут поступать в вузы на подконтрольных территориях даже без украинских документов.
- Поступающие с ВОТ должны пройти годовое оценивание по украинскому языку и истории Украины.
- Необходимые документы для поступления включают заявление, сертификаты ВНО, документы о личности и фото.
- Подача заявлений на бюджет и контракт длится от 19 июля до 23 сентября, а поступающие имеют право на 5 заявлений.