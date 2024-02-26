Какие документы нужны для регистрации на НМТ в 2024 году

14 марта стартует регистрация на национальный мультипредметный тест в 2024 году. Продлится она до 11 апреля.

Для регистрации предусмотрели основной и дополнительный периоды. Какие документы необходимо иметь, чтобы стать участником мультитеста, читайте дальше.

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Как документы необходимы для регистрации на НМТ-2024

Во время периода регистрации будущий участник тестирования должен создать персональный электронный кабинет на сайте УЦОКО, а также загрузить в него необходимые документы.

В кабинет надо загрузить такие сканкопии документов:

паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, на основании которого осуществляют регистрацию для участия в НМТ;

документ, подтверждающий информацию об образовании: справка с места учебы, подтверждающая, что лицо заканчивает школу в 2024 году (для нынешних выпускников), или свидетельство о полном общем среднем образовании (для выпускников прошлых лет);

документ, подтверждающий внесенную информацию о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика (РНУКПП): карточка налогоплательщика или паспорт гражданина Украины.

Можно ли внести изменения в песональном кабинете

До 15 апреля зарегистрированный участник НМТ сможет внести определенные изменения в данные в персональном кабинете.

К примеру, изменить предмет на выбор или населенный пункт, в котором намерен проходить тестирование.

Также можно зарегистрироваться в дополнительный период – в течение 10 – 15 мая.

Но это смогут сделать только те, кто не смог зарегистрироваться на НМТ-2024 по уважительным причинам во время основного периода.

А также те, кто регистрировался в основной период регистрации, но получил отказ.

Изменения можно будет внести до 19 мая.