Какие документы нужны для регистрации на НМТ в 2024 году

26 февраля 2024, 14:47
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Источник:

Вступление.ОБРАЗОВАНИЕ.UA️

14 марта стартует регистрация на национальный мультипредметный тест в 2024 году. Продлится она до 11 апреля.

Для регистрации предусмотрели основной и дополнительный периоды. Какие документы необходимо иметь, чтобы стать участником мультитеста, читайте дальше.

Читайте Вскоре стартует регистрация на НМТ-2024

Как документы необходимы для регистрации на НМТ-2024

Во время периода регистрации будущий участник тестирования должен создать персональный электронный кабинет на сайте УЦОКО, а также загрузить в него необходимые документы.

В кабинет надо загрузить такие сканкопии документов:

  • паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, на основании которого осуществляют регистрацию для участия в НМТ;
  • документ, подтверждающий информацию об образовании: справка с места учебы, подтверждающая, что лицо заканчивает школу в 2024 году (для нынешних выпускников), или свидетельство о полном общем среднем образовании (для выпускников прошлых лет);
  • документ, подтверждающий внесенную информацию о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика (РНУКПП): карточка налогоплательщика или паспорт гражданина Украины.
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Можно ли внести изменения в песональном кабинете

  • До 15 апреля зарегистрированный участник НМТ сможет внести определенные изменения в данные в персональном кабинете.
  • К примеру, изменить предмет на выбор или населенный пункт, в котором намерен проходить тестирование.
  • Также можно зарегистрироваться в дополнительный период – в течение 10 – 15 мая.
  • Но это смогут сделать только те, кто не смог зарегистрироваться на НМТ-2024 по уважительным причинам во время основного периода.
  • А также те, кто регистрировался в основной период регистрации, но получил отказ.
  • Изменения можно будет внести до 19 мая.
Автор: Марія Волошин