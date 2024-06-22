Какие минимальные баллы для поступления в 2024 году

В Украине сейчас идет основная сессия национального мультипредметного теста. В июле начнется вступительная кампания 2024 года.

Для того, чтобы стать студентами вузов, нынешние абитуриенты должны набрать определенное минимальное количество баллов. Сколько баллов нужно для поступления на бюджет, рассказывает Образование 24.

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Какие минимальные баллы для поступления на бюджет

У Порядке приема на обучение в вузы в 2024 году для большинства специальностей минимальный конкурсный балл для допуска в конкурсном отборе будет определять учебное заведение в своих Правилах приема.

Конкурсный балл для поступления будут рассчитывать путем перевода тестовых баллов, полученных за каждый предметный тест НМТ, в рейтинговый балл по 200-балльной шкале.

Для поступления на каждую специальность для всех тестовых предметов Минобразования Украины также установило весовые коэффициенты.

Что важно, конкурсный балл для поступления на контрактную и бюджетную формы обучения не может быть меньше, чем 150 для таких специальностей как:

"Стоматология";

"Медицина";

"Педиатрия";

"Фармация, промышленная фармация" отрасли знаний "Здравоохранение";

"Право";

"Публичное управление и администрирование";

"Международное право";

"Международные экономические отношения";

"Международные отношения, общественные коммуникации и региональные студии".

Для всех остальных абитуриентов конкурсный балл для поступления на бюджет на основе полного общего среднего образования не может быть меньше, чем 130 баллов. Это требование не действует только в отношении детей погибших защитников Украины.

Какие минимальные баллы на НМТ нужно набрать в 2024 году

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy . Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

В этом году для участия в конкурсном отборе участникам НМТ надо набрать 15% правильных ответов по каждому предмету.

Чтобы получить по 100 рейтинговых баллов за каждый предметный блок, надо набрать: