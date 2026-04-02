Языковед назвала 3 грубые ошибки, которые допускают украинцы

Украинский язык богат выразительными словосочетаниями, однако иногда мы сомневаемся, правильно ли их употребляем. Особенно это касается глаголов, которые имеют несколько значений.

Как правильно пишутся на украинском три известных словосочетания, рассказываем со ссылкой на языковеда Марию Словолюб.

Правильно ли вы говорите эти выражения?

Ежедневно мы употребляем немало выражений, но не замечаем в них типичных ошибок. А делаем их из-за многозначности слов, которые не всегда взаимозаменяемы.

Рассмотрим три распространенные выражения – "потерпіти поразку" та "попередити хворобу", "співставити факти". Языковеды отмечают, что в них украинцы чаще всего допускают ошибки.

И хотя каждое отдельное слово существует в украинском языке, но сочетание их вместе – образует ошибку.

потерпіти поразку – правильно: зазнати поразки;

попередити хворобу – правильно: запобігти хворобі ;

; співставити факти – правильно: зіставити факти.

Часть ошибок возникает из-за того, что знаем их в русском варианте и применяем дословный перевод. Часть – из-за того, что похожие слова считаем взаимозаменяемыми, но на самом деле они различаются по смыслу.

В украинских словарях есть слова "потерпати" и "потерпіти", которые различаются по значению:

"Потерпати" – это испытывать страх, опасения или находиться в нищете, страдать и даже прилагать большие усилия к выполнению работы.

Вдень вони перебували в замку, а вночі ґрасували околицями, чинячи ґвалт і грабунок. Особливо потерпали від їхніх рук купці. (Юрий Винничук).

Аркадій думав про товаришів. Всі до одного сиділи сьогодні дома, потерпали над граматикою, бо особливо страшно складати перші іспити. (Александр Копиленко).

"Потерпіти" – это приложить усилия, чтобы подождать, перенести боль, примириться с чем-то.

Сьогодні ти вже 2 листи моїх матимеш, а я ще ні одного. Потерплю до завтра. (Михаил Коцюбинский).

А вот со словом "попередити" – это "повідомити", поэтому болезнь сообщить, чтобы она не приходила – невозможно.

Слова "співставити", словари вообще не фиксируют, только – "зіставити / зіставляти", то есть сравнить два предмета, факта или аргумента, или ставить что-то рядом.

Поэтому все просто – только стоит знать значение слова и вы не будете путаться. Говорите на украинском!

