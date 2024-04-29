Каким в 2024 году будет пороговый балл на НМТ

В середине мая стартует основная сессия национального мультитеста в 2024 году. Стать его участником можно еще в течение 10 – 15 мая.

Глава Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко рассказала, которым в этом году будет пороговый балл на НМТ. По ее словам, он составит 15% от общего количества баллов.

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Каким пороговый балл на НМТ-2024

Так, к примеру, за тест по математике достаточно набрать хотя бы пять тестовых баллов. Участнику для этого нужно поставить в правильном месте крестики в пяти простых задачах по выбору правильного ответа.

Вакуленко же не считает, что задачи по выбору одного правильного ответа несложны. И добавляет, что формат задачи не определяет его сложности.

Статистика свидетельствует, что есть сложные задачи по выбору одного ответа из предложенных. При разработке тестов мы используем целый ряд различных типов задач, в частности, задачи на установление соответствия, на определение последовательности событий, с короткой формой ответа (ответ к задаче) и т.д. Для каждого типа задач применяется определенное правило,

– отмечает она.

И добавляет: не стоит думать, что закрытые задачи – просто задачи, где нужно поставить галочки. Чтобы получить хороший результат, задачу нужно выполнять сознательно.

НМТ предусматривает выполнение задач по четырем предметам. Каждый из них имеет значение. Конкурсный балл поступающего рассчитывается на основе всех этих предметов, к разным предметам применяют разные весовые коэффициенты в зависимости от выбранной специальности,

– сообщила глава УЦОКО.

И отметила: если участник не наберет достаточное количество баллов хотя бы по одному предмету, он упустит возможность вступать в этом году.

По ее словам, это действительно не очень высокие пороговые баллы, но ситуация для поступающих сейчас сложнее, чем у участников классического ВНО. К тому же тестирование будет проходить в течение одного дня и продлится четыре часа с перерывом.