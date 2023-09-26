Предметов по выбору на НМТ-2024 станет больше
В 2024 году выпускники будут сдавать на НМТ три обязательных предмета и один по выбору. При этом выборочных предметов станет больше.
Глава УЦОКО Татьяна Вакуленко во время брифинга рассказала, какие предметы добавят для сдачи.
Важно Начнется раньше: как будет проходить НМТ-2024 и сколько предметов будет содержать
Предметов на выбор станет больше
Вакуленко отметила: НМТ добавят украинскую литературу и географию.
Так, НМТ-2024 будет содержать такие предметы по выбору как:
- иностранный язык;
- украинская литература;
- физика;
- химия;
- биология;
- география.
Также Вакуленко уточнила, что задачи НМТ будут отвечать программам ВНО. Тестирование начнется в мае и будет продолжаться в течение одной смены.
В следующем году на НМТ также планируется использовать металлодетекторы и усилить меры безопасности во временных экзаменационных центрах.
Какие предметы будет содержать НМТ-2024 / видео скриншот
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Как пройдет НМТ-2024
- В 2024 году выпускники будут сдавать четыре предмета на НМТ. Три обязательные и один – по выбору.
- Среди обязательных предметов – украинский язык, математика и история Украины.
- Знания выпускников по всем этим предметам будут проверяться в течение одного дня.
- Основная сессия НМТ продлится дольше и начнется раньше – ориентировочно в конце мая.
- Схема сдачи НМТ-2024 будет такой: 2 предмета – по 60 минут, перерыв – 60 минут, 2 предмета – по 60 минут.