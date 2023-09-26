Очільниця УЦОЯО Тетяна Вакуленко під час брифінгу розповіла, які предмети додадуть для складання.
Важливо Розпочнеться раніше: як відбуватиметься НМТ-2024 і скільки предметів міститиме
Предметів на вибір стане більше
Вакуленко наголосила: на НМТ додадуть українську літературу та географію.
Так, НМТ-2024 міститиме такі предмети на вибір як:
- іноземна мова;
- українська література;
- фізика;
- хімія;
- біологія;
- географія.
Також Вакуленко уточнила, що завдання НМТ відповідатимуть програмам ЗНО. Тестування розпочнуться у травні і триватимуть протягом однієї зміни.
Наступного року на НМТ також планують використовувати металодетектори та посилити заходи безпеки в тимчасових екзаменаційних центрах.
Які предмети міститиме НМТ-2024 / скриншот відео
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Як відбуватиметься НМТ-2024
- У 2024 році випускники складатимуть чотири предмети на НМТ. Три обов'язкові і один – на вибір.
- Серед обов'язкових предметів – українська мова, математика та історія України.
- Знання випускників з усіх цих предметів перевірятимуть протягом одного дня.
- Основна сесія НМТ триватиме довше і розпочнеться раніше – орієнтовно в кінці травня.
- Схема складання НМТ-2024 буде такою: 2 предмети – по 60 хвилин, перерва – 60 хвилин, 2 предмети – по 60 хвилин.