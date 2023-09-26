Очільниця УЦОЯО Тетяна Вакуленко під час брифінгу розповіла, які предмети додадуть для складання.

Важливо Розпочнеться раніше: як відбуватиметься НМТ-2024 і скільки предметів міститиме

Предметів на вибір стане більше

Вакуленко наголосила: на НМТ додадуть українську літературу та географію.

Так, НМТ-2024 міститиме такі предмети на вибір як:

іноземна мова;

українська література;

фізика;

хімія;

біологія;

географія.

Дистанційна школа "Оптіма" не просто відповідає стандартам кращих закладів освіти, вона перевищує їх! Доказом цього є цьогорічний рейтинг шкіл України за результатами НМТ 2023 року. "Оптіма" посіла 3 місце серед шкіл Києва і 6 – серед загальноосвітніх закладів України. А вже сьогодні кожен із вас може самостійно випробувати переваги дистанційної освіти.

Також Вакуленко уточнила, що завдання НМТ відповідатимуть програмам ЗНО. Тестування розпочнуться у травні і триватимуть протягом однієї зміни.

Наступного року на НМТ також планують використовувати металодетектори та посилити заходи безпеки в тимчасових екзаменаційних центрах.



Які предмети міститиме НМТ-2024 / скриншот відео

Дивіться також Чи буде історія України обов'язковою на НМТ-2024

Як відбуватиметься НМТ-2024