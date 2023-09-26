Очільниця УЦОЯО Тетяна Вакуленко під час брифінгу розповіла, які предмети додадуть для складання.

Важливо Розпочнеться раніше: як відбуватиметься НМТ-2024 і скільки предметів міститиме

Предметів на вибір стане більше

Вакуленко наголосила: на НМТ додадуть українську літературу та географію.

Так, НМТ-2024 міститиме такі предмети на вибір як:

  • іноземна мова;
  • українська література;
  • фізика;
  • хімія;
  • біологія;
  • географія.

Також Вакуленко уточнила, що завдання НМТ відповідатимуть програмам ЗНО. Тестування розпочнуться у травні і триватимуть протягом однієї зміни.

Наступного року на НМТ також планують використовувати металодетектори та посилити заходи безпеки в тимчасових екзаменаційних центрах.


Які предмети міститиме НМТ-2024 / скриншот відео

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Як відбуватиметься НМТ-2024

  • У 2024 році випускники складатимуть чотири предмети на НМТ. Три обов'язкові і один – на вибір.
  • Серед обов'язкових предметів – українська мова, математика та історія України.
  • Знання випускників з усіх цих предметів перевірятимуть протягом одного дня.
  • Основна сесія НМТ триватиме довше і розпочнеться раніше – орієнтовно в кінці травня.
  • Схема складання НМТ-2024 буде такою: 2 предмети – по 60 хвилин, перерва – 60 хвилин, 2 предмети – по 60 хвилин.