Глава УЦОКО Татьяна Вакуленко во время брифинга рассказала, какие предметы добавят для сдачи.

Важно Начнется раньше: как будет проходить НМТ-2024 и сколько предметов будет содержать

Предметов на выбор станет больше

Вакуленко отметила: НМТ добавят украинскую литературу и географию.

Так, НМТ-2024 будет содержать такие предметы по выбору как:

  • иностранный язык;
  • украинская литература;
  • физика;
  • химия;
  • биология;
  • география.

Также Вакуленко уточнила, что задачи НМТ будут отвечать программам ВНО. Тестирование начнется в мае и будет продолжаться в течение одной смены.

В следующем году на НМТ также планируется использовать металлодетекторы и усилить меры безопасности во временных экзаменационных центрах.


Какие предметы будет содержать НМТ-2024 / видео скриншот

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Как пройдет НМТ-2024

  • В 2024 году выпускники будут сдавать четыре предмета на НМТ. Три обязательные и один – по выбору.
  • Среди обязательных предметов – украинский язык, математика и история Украины.
  • Знания выпускников по всем этим предметам будут проверяться в течение одного дня.
  • Основная сессия НМТ продлится дольше и начнется раньше – ориентировочно в конце мая.
  • Схема сдачи НМТ-2024 будет такой: 2 предмета – по 60 минут, перерыв – 60 минут, 2 предмета – по 60 минут.