Глава УЦОКО Татьяна Вакуленко во время брифинга рассказала, какие предметы добавят для сдачи.

Важно Начнется раньше: как будет проходить НМТ-2024 и сколько предметов будет содержать

Предметов на выбор станет больше

Вакуленко отметила: НМТ добавят украинскую литературу и географию.

Так, НМТ-2024 будет содержать такие предметы по выбору как:

иностранный язык;

украинская литература;

физика;

химия;

биология;

география.

Дистанционная школа "Оптима" не просто соответствует стандартам лучших учебных заведений, она превышает их! Доказательством этого является рейтинг школ Украины по результатам НМТ 2023 года. "Оптима" заняла 3 место среди школ Киева и 6 – среди общеобразовательных заведений Украины. А уже сегодня каждый из вас может самостоятельно испытать преимущества дистанционного образования.

Также Вакуленко уточнила, что задачи НМТ будут отвечать программам ВНО. Тестирование начнется в мае и будет продолжаться в течение одной смены.

В следующем году на НМТ также планируется использовать металлодетекторы и усилить меры безопасности во временных экзаменационных центрах.



Какие предметы будет содержать НМТ-2024 / видео скриншот

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Как пройдет НМТ-2024