Может вы не в курсе – но вы знаете немецкий язык и говорите на нем каждый день
- Украинский язык обогащен заимствованиями из немецкого, в частности через исторические контакты и влияния.
- Многие бытовые и технические слова в украинском языке имеют немецкое происхождение, такие как "дах", "шухляда", "цукор".
Каждый язык формируется под влиянием других, заимствуя из них недостающие слова. Слова меняются, адаптируются и становятся привычными.
Какие слова из немецкого языка есть в украинском языке, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на объяснения языковеда из Киево-Могилянской академии Идеи Александровны.
Смотрите также Есть ли в украинском языке слово "родителі": это может вас удивить
Как у нас появились немецкие слова?
Украинский, несмотря на свою славянскую основу, обогащен словами из разных языков, их около 10% – польского, турецкого, французского, а также немецкого.
И хотя украинский и немецкий принадлежат к разным языковым семьям, между ними существует давняя связь.
Славянские племена издавна контактировали с германскими, поэтому языковой обмен бук еще с того времени, а затем и в течение многих веков.
Часть Украины входила в состав Австро-Венгрии, где немецкий язык был официальным. В XIX – XX веках немецкий был языком науки, техники, медицины.
Немецкие слова попали в украинский, частично через посредничество польского, из сферы торговли и науки.
Немецкие мастера, купцы и колонисты вносили свою лексику в быт.
Эти слова не просто перекочевали в украинский – они адаптировались, изменили произношение, грамматические формы, и стали частью нашего языкового ландшафта.
Откуда взялись немецкие слова: смотрите видео
Немецкие же слова, частично взяли свою основу из латыни, поэтому мы можем встретить их в других языках.
Что слово немецкое, можно узнать по таким фонетическим признакам:
- Наличие звуков /ш/, /ф/, /г/, /ц/, /х/ - типичные для немецкой фонетики – шухлядка, фартук, гвинт, цвях, дах.
- Необычное для украинского языка сочетание согласных шн-, шт-, штр-, хт-, фт– – шпалера, штанга, штаб, штраф, ліхтар, ліфт.
- Сохранение немецкого ударения или звучания – вундеркинд, бюро, комфорт, бутерброд.
- Техническое или ремесленное значение слова – гвинт, шпалера, штанга, цвях.
Какие слова из немецкого языка говорим каждый день?
Даже если вы не знаете профессиональной терминологии, есть ежедневные, уже привычные бытовые слова, которые имеют немецкое происхождение.
- дах – das Dach
- фасад – die Fassade
- балкон – der Balkon
- шпалери – die Spalier
- краватка – die Krawatte
- люстерко – der Luster
- рюкзак – der Rucksack
- келих – der Keich
- дуршлаг – der Durchschlag
- шухляда – die Schublade
- курорт – der Kurort
- абзац – der Absatz
- цукор – der Zucker
- папір – dеr Papir.
- ярмарка – der Jahrmarkt
- фарба – die Farbe.
И еще множество слов, о происхождении которых мы уже даже не задумываемся.
Привычные немецкие слова: смотрите видео
Интересно, что кроме немецких заимствований в нашем языке есть и исконные соответствия, поэтому часто мы пользуемся несколькими словами одновременно.
Язык – это интересно и он может вас удивлять!