Укр Рус
Учеба Саморазвитие Может вы не в курсе – но вы знаете немецкий язык и говорите на нем каждый день
15 сентября, 15:25
3

Может вы не в курсе – но вы знаете немецкий язык и говорите на нем каждый день

Алеся Кух
Основні тези
  • Украинский язык обогащен заимствованиями из немецкого, в частности через исторические контакты и влияния.
  • Многие бытовые и технические слова в украинском языке имеют немецкое происхождение, такие как "дах", "шухляда", "цукор".

Каждый язык формируется под влиянием других, заимствуя из них недостающие слова. Слова меняются, адаптируются и становятся привычными.

Какие слова из немецкого языка есть в украинском языке, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на объяснения языковеда из Киево-Могилянской академии Идеи Александровны.

Смотрите также Есть ли в украинском языке слово "родителі": это может вас удивить

Как у нас появились немецкие слова?

Украинский, несмотря на свою славянскую основу, обогащен словами из разных языков, их около 10% – польского, турецкого, французского, а также немецкого.

И хотя украинский и немецкий принадлежат к разным языковым семьям, между ними существует давняя связь.

Славянские племена издавна контактировали с германскими, поэтому языковой обмен бук еще с того времени, а затем и в течение многих веков.

Часть Украины входила в состав Австро-Венгрии, где немецкий язык был официальным. В XIX – XX веках немецкий был языком науки, техники, медицины.

Немецкие слова попали в украинский, частично через посредничество польского, из сферы торговли и науки.

Немецкие мастера, купцы и колонисты вносили свою лексику в быт.

Эти слова не просто перекочевали в украинский – они адаптировались, изменили произношение, грамматические формы, и стали частью нашего языкового ландшафта.

Откуда взялись немецкие слова: смотрите видео

Немецкие же слова, частично взяли свою основу из латыни, поэтому мы можем встретить их в других языках.

Что слово немецкое, можно узнать по таким фонетическим признакам:

  • Наличие звуков /ш/, /ф/, /г/, /ц/, /х/ - типичные для немецкой фонетики – шухлядка, фартук, гвинт, цвях, дах.
  • Необычное для украинского языка сочетание согласных шн-, шт-, штр-, хт-, фт– – шпалера, штанга, штаб, штраф, ліхтар, ліфт.
  • Сохранение немецкого ударения или звучания – вундеркинд, бюро, комфорт, бутерброд.
  • Техническое или ремесленное значение слова – гвинт, шпалера, штанга, цвях.

Какие слова из немецкого языка говорим каждый день?

Даже если вы не знаете профессиональной терминологии, есть ежедневные, уже привычные бытовые слова, которые имеют немецкое происхождение.

  • дах – das Dach
  • фасад – die Fassade
  • балкон – der Balkon
  • шпалери – die Spalier
  • краватка – die Krawatte
  • люстерко – der Luster
  • рюкзак – der Rucksack
  • келих – der Keich
  • дуршлаг – der Durchschlag
  • шухляда – die Schublade
  • курорт – der Kurort
  • абзац – der Absatz
  • цукор – der Zucker
  • папір – dеr Papir.
  • ярмарка – der Jahrmarkt
  • фарба – die Farbe.

И еще множество слов, о происхождении которых мы уже даже не задумываемся.

Привычные немецкие слова: смотрите видео

@i_de_ya Спільні з німецькою слова! Про які слова ви й подумати не могли, що вони запозичені? #українськамова #німецька #мова ♬ original sound - ідея олександрівна

Интересно, что кроме немецких заимствований в нашем языке есть и исконные соответствия, поэтому часто мы пользуемся несколькими словами одновременно.

Язык – это интересно и он может вас удивлять!