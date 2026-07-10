Этот факультет пользуется особой поддержкой: какие специальности могут выбрать абитуриенты в вузах

В Украине продолжается приемная кампания в вузы на 2026 год. Регистрация электронных кабинетов для абитуриентов также открыта.

Подавать заявления на поступление в вузы на бакалавриат можно с 19 июля по 1 августа. 24 Канал при этом расскажет, какие специальности и программы доступны абитуриентам.

Сколько заявлений на поступление можно подать

В этом году абитуриенты могут подать не более 10 заявлений. На бюджетную форму обучения можно подать до 5 заявлений, остальные – на контракт, сообщили в МОН Украины. При этом особое внимание было уделено специальностям, пользующимся особой поддержкой государства – с большим количеством бюджетных мест и повышенными грантами. Среди них: образование, естественные науки, математика, инженерия, сельское хозяйство, транспорт и услуги, безопасность и оборона и другие.

Какие специальности и программы доступны абитуриентам

Ранее МОН Украины утвердило перечень специальностей, которым предоставлена особая государственная поддержка в ходе вступительной кампании 2026 года. В него вошли 45 специальностей в 6 областях образования. Отметим, что особая поддержка государства заключается в том, что при поступлении на бюджетные места по этим специальностям для расчета конкурсного балла применяется отраслевой коэффициент 1,02.

В этом году в целом абитуриенты в случае успешной сдачи НМТ могут подавать заявления на поступление в различные вузы. При этом вузы предлагают немалое количество специальностей и образовательных программ в их рамках. Они могут различаться в пределах вузов в зависимости от специфики учебного заведения. Поэтому списки специальностей и программ следует искать на сайте каждого вуза отдельно. Там можно найти и стоимость обучения за год.

Стоимость обучения по различным специальностям и образовательным программам может различаться в разных вузах. Проходные баллы также следует искать в Правилах приема на обучение выбранного вами вуза.

Какие специальности были самыми популярными в прошлом году

Глава Комитета по вопросам образования, науки и инноваций Верховной Рады Сергей Бабак в прошлом году рассказал, на какие специальности в вузах абитуриенты подали больше всего заявлений. Топ выглядит следующим образом:

Менеджмент.

Психология.

Филология.

Маркетинг.

Экономика.

Информатика.

Право.

Среднее образование.

Инженерия.

Финансы.

Ранее мы рассказывали, когда нужно подавать документы для поступления на бакалавриат, магистратуру и в аспирантуру в 2026 году.