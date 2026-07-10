Подавати заяви на вступ до ЗВО на бакалаврат можна з 19 липня до 1 серпня. 24 Канал при цьому розповість, які спеціальності та програми доступні абітурієнтам.

Скільки заяв на вступ можна подати

Цьогоріч вступники і вступниці можуть подати не більше ніж 10 заяв. На бюджетну форму навчання можна спрямувати до 5 заяв, решту – на контракт, повідомляли в МОН України. При цьому звернули увагу на спеціальності, що мають особливу підтримку держави – більшу кількість бюджетних місць і підвищені гранти. Серед них: освіта, природничі науки, математика, інженерія, сільське господарство, транспорт і послуги, безпека й оборона та інші.

Які спеціальності та програми доступні абітурієнтам

Раніше МОН України затвердило перелік спеціальностей, яким надали особливу підтримку держави під час вступної кампанії 2026 року. До нього увійшли 45 спеціальностей в 6 освітніх галузях. Зауважимо, що особлива підтримка держави у тому, що для вступу на бюджет на ці спеціальності для розрахунку конкурсного бала застосовують галузевий коефіцієнт 1,02.

Цьогоріч загалом абітурієнти у разі успішного складання НМТ можуть подавати заяви на вступ до різних вишів. ЗВО при цьому пропонують чималу кількість спеціальностей та освітніх програм у їхніх межах. Вони можуть відрізнятися у межах вишів залежно від специфіки закладу вищої освіти. Тому списки спеціальностей та програм варто шукати на сайті кожного вишу окремо. Там можна знайти і ціну на навчання за рік.

Ціни на різні спеціальності та освітні програми можуть відрізнятися у різних вишах. Прохідні бали також варто шукати у Правилах прийому на навчання обраного вами вишу.

Які спеціальності були найпопулярнішими торік

Очільник Комітету з питань освіти, науки та інновацій Верховної Ради Сергій Бабак торік розповідав, на які спеціальності у виші абітурієнти подали найбільше заяв. Топ має такий вигляд:

Менеджмент.

Психологія.

Філологія.

Маркетинг.

Економіка.

Комп'ютерні науки.

Право.

Середня освіта.

Інженерія.

Фінанси.

Раніше ми розповідали, коли треба подати документи для вступу на бакалаврат, магістратуру, аспірантуру у 2026 році.