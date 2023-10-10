Толчок для НУШ: в бюджет внесли изменения для печати учебников – сколько миллионов выделили
Источник:ВРУ
Печать учебников – одна из самых больших проблем внедрения реформы Новой украинской школы. Большую помощь в этом направлении оказывают.
Миллионы гривен на печать учебников
Верховная Рада приняла Закон Украины №10038, вносящий изменения в бюджет на 2023 год. Среди прочего, значительную сумму средств выделяют на печать учебников, а именно – 552,8 миллиона гривен.
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Эти деньги будут направлены на печать учебников для учащихся 5 и 6 классов. Таким образом, можно ускорить внедрение программы НУШ в украинских школах.
В частности, на выделенные деньги планируется напечатать следующие учебники:
5 клас
- английский и другие иностранные языки;
- "Здоровье, безопасность и благополучие";
- этика;
- искусство;
- технологии;
6 клас
- информатика;
- "Здоровье, безопасность и благополучие";
- этика.
Также сообщается, что сейчас государственными средствами допечатываются учебники по истории Украины. Пособия по украинскому языку, математике и естественным наукам удалось напечатать с помощью партнеров.
В ближайших планах – учебники украинской и зарубежной литературы, а также искусство и география для 6 классов.