"Нужно дополнительное финансирование": Лисовой рассказал, какой специалистов не хватает школам

МОН продолжает работу над изменениями в школьном образовании. Реформу останавливают нехватку финансирования и соответствующих квалифицированных специалистов.

Как рассказал глава МОН Оксен Лисовой, внедрять реформы во время войны крайне сложно. Это нуждается в миллиардах гривен инвестиций, но очевидно, что оборона государства – приоритетное направление.

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Каких специалистов не хватает школам

Также министр отметил, что одним из самых трудных вопросов остаются кадры. В частности, сейчас в школах следует увеличить количество психологов, ведь война влияет на психологическое состояние как детей, так и учителей.

Впрочем, на это нужно немало дополнительных средств, которых в бюджете нет.

Мы сейчас дискутируем с Министерством финансов об увеличении количества ставок психологов. На сегодняшний день в школах есть половина ставки – один психолог, работающий иногда на две-три школы. Один человек не успевает охватить всех детей, не говоря о том, что крайне необходимо работать с педагогами и часто помогать родителям.

– рассказал Лисовой.

Один из вариантов выхода из положения – привлечение донорских средств, но их вряд ли будет достаточно.