Школы готовят к блэкауту и могут вернуть дистанционку: как будет продолжаться обучение зимой

В Министерстве образования и науки Украины рассказали о подготовке учебных заведений к зиме. Убеждают, что ситуация везде очень разная, многое зависит от конкретной школы.

Заместитель главы МОН Андрей Сташкив сообщил, что продолжается активная подготовка к отопительному сезону. В частности, школы обеспечивают генераторами, чтобы в случае отключений они имели свет.

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Готовы ли школы к длительным отключениям света

Чиновник говорит, что 80% школ в Украине имеют генераторы.

Но это не означает, что все эти школы смогут работать в обычном режиме, если не будет электроэнергии зимой. Почему? Потому что теплоснабжение происходит по-разному. Школы, которые имеют собственные котельные и генераторы, могут полноценно работать зимой, если нет электроэнергии,

– отметил он.

Школы, которые не имеют собственной котельной, потому что она одна на микрорайон, в частности в крупных городах, не смогут работать из-за несоблюдения температурного режима.

Сейчас 7600 школ, более половины, имеют различные возможности для работы зимой при условии отключения электроэнергии. Но это не окончательная цифра, она постоянно меняется,

– говорит Сташкив.

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Что МОН советует школам

Он также рассказал, что в Украине сейчас нарабатывают механизмы, чтобы школы смогли работать, если будут отключения света. Также МОН предоставляет школам рекомендации. В частности, советуют школам смещать расписание уроков, чтобы подстроиться под световой день. Главное – соблюдение температурного режима в школе.

Если ситуация критическая, то школа может временно вернуться к дистанционному обучению,

– подчеркнул чиновник.