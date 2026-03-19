Как по-русски сказать "брелок": ответ удивил и вызвал дискуссию

Блогер и популяризатор украинского языка Андрей Шимановский в своем TikTok продолжает исследовать исконно украинские соответствия к распространенным словам. На этот раз он обратил внимание на слово "брелок", которое активно употребляют в повседневной жизни.

Как правильно назвать "брелок" на украинском?

По словам филолога, которая присоединилась к обсуждению, на украинском такой предмет можно назвать словом "дармовис". Это слово означает подвеску или небольшой предмет, который цепляют к ключам или другим вещам.

Как и в случае с другими малоупотребительными словами, пользователи в комментариях отреагировали неоднозначно. Часть людей отнеслась к такому варианту с юмором:

Нет, дармовис – то мой бывший,

– шутят в комментариях.

Другие же открыто раскритиковали слово, считая его искусственным или неуместным в современной речи.

Некоторые отмечает, что подобные варианты могут даже отталкивать людей от использования украинского языка, тогда как другие наоборот поддерживают поиск и возвращение исконных слов.

Слова уже давно есть в словарях

В комментариях также обращают внимание, что слова "брелок" і "скрепка" уже зафиксированы в современных словарях украинского языка. В то же время сторонники исконных соответствий отмечают: такие слова, как "дармовис", существовали раньше и могут снова вернуться в активное употребление.

Несмотря на разные мнения, подобные обсуждения в очередной раз привлекают внимание к развитию украинского языка и выбора слов в повседневном общении.

