Як українською сказати "брелок": відповідь здивувала і викликала дискусію

Блогер і популяризатор української мови Андрій Шимановський розповів, як правильно назвати звичний аксесуар – брелок. Виявилося, що в українській мові є маловідомий відповідник, який викликав суперечки у мережі.

Блогер та популяризатор української мови Андрій Шимановський у своєму TikTok продовжує досліджувати питомі українські відповідники до поширених слів. Цього разу він звернув увагу на слово "брелок", яке активно вживають у повсякденному житті.

Як правильно назвати "брелок" українською?

За словами філологині, яка долучилася до обговорення, українською такий предмет можна назвати словом "дармовис". Це слово означає підвіску або невеликий предмет, який чіпляють до ключів чи інших речей.

Як і у випадку з іншими маловживаними словами, користувачі у коментарях відреагували неоднозначно. Частина людей поставилася до такого варіанту з гумором:

Ні, дармовис – то мій колишній,

– жартують у коментарях.

Інші ж відкрито розкритикували слово, вважаючи його штучним або недоречним у сучасному мовленні.

Дехто наголошує, що подібні варіанти можуть навіть відштовхувати людей від використання української мови, тоді як інші навпаки підтримують пошук і повернення питомих слів.

Слова вже давно є в словниках

У коментарях також звертають увагу, що слова "брелок" і "скріпка" вже зафіксовані у сучасних словниках української мови. Водночас прихильники питомих відповідників наголошують: такі слова, як "дармовис", існували раніше і можуть знову повернутися в активне вживання.

Попри різні думки, подібні обговорення вкотре привертають увагу до розвитку української мови та вибору слів у повсякденному спілкуванні.

