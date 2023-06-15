"Реформа будет кардинальной": Федоров анонсировал тектонические изменения в образовании

Уже в скором времени чиновники будут готовы презентовать образовательную реформу. Они обещают – реформа выведет украинское образование на качественно новый уровень.

Кабмин готовится презентовать образовательную реформу, которую ожидают почти все участники образовательного процесса. Как рассказал глава Минцифры Михаил Федоров, презентацию представят уже этим летом.

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Что нового будет в украинском образовании

По словам Федорова, образовательная реформа станет одной из самых кардинальных в украинской истории. Даже больше – она сможет конкурировать с теми, которые происходили на глобальном уровне.

Одна из более кардинальных, происходивших вообще в мире. Я думаю, что многим вам это понравится. Потому что это будет об инновациях, о другом мышлении детей и так далее,

– заявил Федоров.

Основой образовательных реформ должны стать инновации через предпринимательство, качественную работу и создание ценностей. В будущем это будет способствовать рождению многих компаний с высокой добавленной стоимостью, цена которых будет переваливать за миллиард.

"Подобным образом развивается экономика Соединенных Штатов. Для этого нам нужно, чтобы у нас генерировался человеческий капитал. Нужно, чтобы у нас активно развивались инновации", – уверен Федоров.

Также он сообщил, что важным акцентом станет изменение статуса учителя и изменения в системе профессионального образования.