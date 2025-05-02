Какой средний балл нужен для поступления в Польшу: важная информация для абитуриента

Польша среди перечня стран, которую рассматривают украинские абитуриенты для продолжения обучения. Поэтому стоит знать, как считаются баллы для поступления в польские вузы.

Учебные заведения Польши украинские абитуриенты рассматривают и из-за возможности поступления не только по результатам НМТ, но и по среднему баллу аттестата. Какой он должен быть, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на StudyForYou.

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Какой средний балл для поступления в Польше

Если вы, как абитуриент или родители будущего студента, рассматриваете вузы Польши для обучения, то знаете, что к этому стоит готовиться заранее. В частности, чтобы не упустить начало онлайн регистрации в базах данных университетов.

Среди привлекательных условий – возможность поступления без НМТ. Более 90% частных университетов в Польше не требуют НМТ. Поступление в эти учебные заведения базируется на свидетельстве о полном среднем образовании (аттестат).

Каждое учебное заведение определяет свой средний балл для поступления. Чем выше он по рейтингу, тем выше балл должен иметь. Это касается и бесплатного и платного обучения.

О возможностях бесплатного обучения в Словакии для украинцев, 24 Канал писал ранее.

Большинство вузов требуют минимальный средний балл аттестата при поступлении на бакалавриат – 8;

Минимальный средний балл диплома бакалавриата при поступлении на магистратуру – 4.

Некоторые частные университеты принимают студентов с более низким баллом. Кроме того, у них работает принцип "первый подал документы – получил место". Это особенно актуально для рейтинговых учебных заведений и популярных специальностей.

Какие показатели еще учитываются при поступлении

Государственные университеты в Польше обычно устанавливают более строгие требования к поступлению. Принимая во внимание несколько показателей:

Рейтинг кандидатов.

Он формируется на основе оценок по нескольким профильным предметам (обычно от 2 до 5). Принимается во внимание не средний балл аттестата, а высокие оценки по предметам, которые важны для выбранной специальности. Поэтому важно узнать о приоритетных предметах в каждом вузе и для каждой специальности.

Например: Для поступления на специальность информатика в польские технические университеты нужны высокие баллы по математике, физики и иностранному языку. Для специальности менеджмент (в зависимости от университета) приоритетными предметами являются математика, иностранный язык и один из следующих: география, история, гражданское образование и тому подобное.

За основу берутся оценки из свидетельства или квалификационный экзамен.

Есть также государственные университеты, которые не учитывают результаты НМТ и формируют рейтинг кандидатов на основе оценок из свидетельства или через квалификационные экзамены. Например, Ягеллонский университет и Вроцлавский университет формируют рейтинг на основе квалификационных собеседований или экзаменов (в зависимости от специальности) и вообще не учитывают оценки ни из свидетельства, ни из НМТ. Зато приемная комиссия Лодзинской политехники приравнивает оценки из свидетельства и НМТ к базовому уровню. Поэтому для получения расширенного уровня (высшего вступительного балла) абитуриенту нужно пройти онлайн экзамены по математике или физике (или обоим предметам).

3. Более важны результаты НМТ/ЗНО.

Некоторые вузы отдают предпочтение результатам НМТ. Большинство государственных польских университетов приравнивают НМТ/ЗНО к польской Matura расширенного уровня (аналог ВНО), а свидетельство (аттестат), как Matura базового уровня. Поэтому оценки, полученные на НМТ, обычно имеют больший вес, чем оценки из свидетельства (аттестата).

Например: Приемная комиссия Варшавского университета переводит оценки украинских абитуриентов в польскую систему следующим образом: 200 баллов по НМТ = 100 баллов согласно польской шкале тогда как 12 баллов в свидетельстве = только 50 баллов. Таким образом, за 2 предмета НМТ можно получить максимум 200 баллов, тогда как за 2 предмета из свидетельства – только 100 баллов.

Отдельно считаются результаты для поступления на творческие специальности. Здесь рейтинг кандидатов обычно формируется на основе результатов творческого конкурса или рассмотрения портфолио. Однако и здесь, для некоторых специальностей, дополнительными критериями могут быть оценки из свидетельства о полном общем среднем образовании или результаты УМТ.

Например: Рейтинг кандидатов во Вроцлавскую Политехнику на специальность Архитектура определяется по следующей формуле: оценка по математике (НМТ) + оценка по физике (НМТ) + 0,1 × оценка по иностранному языку + оценка по экзамену по рисунку.

Чтобы не ошибиться, какие предметы являются приоритетом и средний балл аттестата для прохождения на ту или иную специальность, лучше уточнять информацию на сайтах учебных заведений Польши, которые вы выбрали.