Какой уровень английского нужен для обучения в Польше: на что следует обратить внимание

Те, кто выбрал для обучения вузы Польши, может выбрать себе и английский язык обучения.

Ряд польских учебных заведений предлагает для студентов получение образования на английском языке. Об особых условиях для такого обучения рассказывает 24 Канал, ссылаясь на ресурс Studix.

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Что нужно, чтобы учиться на английском в Польше

Если вы выбрали Польшу для продолжения образования после школы, то вам доступно и обучение на английском языке. Есть немало университетов, где предлагают этот язык преподавания – это и частные, и государственные учреждения с обучением на бакалавриате и магистратуре.

Английский язык является языком международного общения и дает вам больше возможностей для программ стажировки, обучения по обмену или работы в разных уголках мира.

Однако, если ваш выбор пал именно на англоязычное обучение в Польше, то стоит учесть несколько моментов:

Подавляющее большинство программ преподается на польском языке, поэтому некоторые программы могут быть недоступны на английском языке или доступны в ограниченном количестве. Стоимость англоязычного обучения значительно выше. Требования к владению английским выше, на уровне В2 с подтвержденным международным сертификатом TOEFL, IELTS, FCE, CPE, CAE, CEIB, IBT, CBT или их эквивалентами.

Какая стоимость обучения на английском в Польше

Средняя стоимость англоязычного обучения в университетах Польши стоит от 2 до 5 тысяч евро в год. Кроме этого, следует добавить оплату за проживание, питание, транспорт и личные расходы.

В списке ниже представлены учебные заведения и стоимость обучения, которая зависит от выбранной специальности. Стоимость обучения подана по состоянию на ноябрь 2014 года.

Краковский экономический университет: 1500 – 2000 евро в год

Академия финансов и бизнеса Вистула: 1500 – 2500 евро в год

Академия общественных наук: 1500 – 2300 евро в год

Люблинская политехника: 2000 – 2500 евро в год

Экономический университет во Вроцлаве: 2000 – 3000 евро в год

Ягеллонский университет в Кракове: 2000 – 4000 евро в год

Университет Марии Кюри-Склодовской: 2000 – 4000 евро в год

Высшая школа общественной психологии в Варшаве: 2000 – 4500 евро в год

Варшавский университет: 2000 – 5200 евро в год

Академия им. Леона Козьминского в Варшаве: 3000 – 4500 евро в год

Варшавская школа экономики: 3600 – 5000 евро в год

Польско-японская академия информационных технологий: 3000 – 3500 евро в год

Какие англоязычные специальности предлагают вузы Польши

В Польше университеты предлагают немало специальностей, где преподавание ведется на английском языке – вы сможете выбрать любую желаемую сферу.

Варшавский университет

Специальности: политология, психология, финансы, инвестиции и бухгалтерия, бизнес-аналитика, международные отношения; философия, социология, неофилология, археология, европейская политика и экономика, общество и культура Соединенных Штатов, американистика, химия, физика и др.

Ягеллонский Университет

Специальности: международные отношения, европейские исследования, глобальные исследования и исследования развития, нанотехнологии, менеджмент, экология, биотехнология, международная безопасность, врачебное дело, стоматология.

Варшавская Политехника

Специальности: архитектура, электроника и компьютерная инженерия, информатика, телекоммуникации, мехатроника, менеджмент, строительство, аэрокосмическая инженерия, энергетика, инженерия экологии, биотехнологии, механика и строение машин, геодезия и картография и другие.

Академия Леона Козминского, Варшава

Специальности: международный менеджмент, маркетинг, предпринимательство, финансы, менеджмент, логистика, глобальная экономика.

Университет Лазарского, Варшава

Специальности: финансы и учет, международные отношения, экономика, менеджмент, туризм, право в международных отношениях и другие.

Лодзинский Университет

Специальности: информатика, международные отношения, экономика, математика, менеджмент, нанотехнологии, европейская политика, экология, маркетинг и другие.

Лодзинская Политехника

Специальности: биомедицинская инженерия, биотехнология, архитектура, бизнес и технологии, компьютерные науки, информационные технологии, машиностроение, телекоммуникации.

Университет Николая Коперника

Специальности: химия, экономика, английская филология, физиотерапия, биология, сестринское дело, менеджмент.

Варшавская школа экономики

Специальности: международный бизнес, финансы и управление; Международная экономика; менеджмент; количественные методы в экономике и информационных системах.

Экономический университет в Кракове

Специальности: международный бизнес; корпоративные финансы и бухгалтерский учет; прикладная информатика; менеджмент.

Вроцлавский университет

Специальности: политология, биотехнологии, криминология, английская филология, международные отношения, бизнес и администрирование, европейская культурология, античность и археология, политические науки, журналистика и социальные коммуникации, экономика, физика, туризм.

SWPS Университет гуманитарных и социальных наук, Варшава

Специальности: менеджмент, психология, английская филология с вторым языком на выбор.

Краковская Академия имени Фрича Моджевского

Специальности: международные отношения, международный туризм, менеджмент, фильм и ТВ производство.

Университет им. Адама Мицкевича в Познани

Специальности: английская филология, право и администрация, Центральная Европа и балканские исследования, международные отношения, театр и драма, биотехнологии, химия, математика, физика, новые медиа, управление государством.

Университет Марии Склодовской-Кюри, Люблин

Специальности: английский язык, естественные науки и технологии, управление в бизнесе, туризм.

Коллегиум Сивитас, Варшава

Специальности: международный бизнес, международный маркетинг, журналистика и новые медиа; маркетинг и новые медиа, дипломатия и международные переговоры; международные отношения; политология, социология.

Университет Вистула, Варшава

Специальности: IT, экономика, менеджмент, финансы и бухгалтерский учет, международные отношения, журналистика и коммуникация; английская/турецкая/испанская филология, архитектура и городское планирование, строительство, графика, диетология, туризм и рекреация.

Польско-Японская академия информационных технологий

Специальности: информатика, проектирование баз данных, мультимедиа, 3D анимация, мультимедийное программирование игр, робототехника, графика, визуализация.

Университет предпринимательства и администрации в Люблине

Специальности: публичные отношения и маркетинг, журналистика и социальные коммуникации, финансы и банковское дело, менеджмент, социология, международные отношения, компьютерные технологии, транспорт.

Университет социально естественных наук им. Винцента Поля

Специальности: косметология, туризм и рекреация, международный бизнес менеджмент, физиотерапия.

Международный университет логистики и транспорта во Вроцлаве

Специальности: Логистика закупки / производства / торговли и дистрибуции; логистические системы.

Высшая школа экономики в Быдгоще

Специальности: международный бизнес, мехатроника.

Чтобы поступить на желанную специальность, абитуриенту необходимо предоставить пакет документов и обязательно подтвердить знание английского. Для этого можно:

сдать экзамен по английскому языку в университете,

пройти онлайн тест,

предоставить официальное подтверждение (международный сертификат) знания языка на уровне не ниже B2.

При этом изучать польский язык для поступления и обучения – не обязательно. А освоить его можно постепенно на разговорном уровне.

Учтите, что англоязычное обучение даст возможность совершенствовать языковые навыки, ведь общение, лекции, презентации и экзамены будут проходить на этом языке. Это даст возможность использовать английский как в профессиональной, так и в повседневной коммуникации.