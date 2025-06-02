Сколько надо заплатить за обучение в ЛНУ имени Франко в 2025 году
- Украинские университеты утверждают стоимость обучения на 2025/2026 учебный год.
- Какова стоимость получения высшего образования в ЛНУ имени Франко, читайте в новости.
Украинские вузы утверждают стоимость обучения на 2025/2026 учебный год, ведь вскоре стартует вступительная кампания. Стоимость получения высшего образования выросла во всех университетах.
В частности, из-за правительственного постановления, которое обязывает ЗВО устанавливать минимальную плату за обучение на уровне не ниже, чем фактические расходы государства на подготовку студента-бюджетника. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Zaxid.net.
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Какова стоимость обучения в ЛНУ
Минимальная стоимость одного года обучения для первокурсников в ЛНУ имени Ивана Франко на дневной форме бакалавриата составляет 39,7 тысячи гривен. Максимальная – 66,7 тысячи гривен. Все зависит от образовательной программы.
К самых дорогих специальностей входят кибербезопасность, инженерия программного обеспечения, компьютерные науки, международные отношения, право.
Стоимость обучения в ЛНУ на дневной форме бакалавриата в 2025/2026 учебном году такова:
Все образовательные программы биологического факультета – 39,7 тысяч гривен.
Географический факультет:
- Среднее образование (география); почвоведение и экспертная оценка земель; рельеф и геопланирование; геоинформационные технологии защиты окружающей среды; пищевые технологии – 39,7 тысячи гривен;
- География и региональные студии; урбанистика, пространственное планирование и региональное развитие – 45,1 тысячи гривен;
- Гостинично-ресторанное дело; рекреационная деятельность; туристическая деятельность – 53,7 тысячи гривен;
- Все образовательные программы геологического факультета – 39,7 тысячи гривен;
Все образовательные программы экономического факультета – 53,7 тысячи гривен, кроме "социального обеспечения" – 45,1 тысячи гривен.
Факультет электроники и компьютерных технологий:
- Информационные системы и технологии; электроника и компьютерные системы; сенсорные и диагностические электронные системы – 45,1 тысячи гривен;
- Инженерия программного обеспечения; компьютерные науки – 66,7 тысячи гривен;
Образовательные программы факультета журналистики – 53,7 тысячи гривен.
Факультет иностранных языков:
- Специальность – филология (первый язык – английский) – 66,7 тысячи гривен;
- Другие образовательные программы – 53,7 тысячи гривен;
Исторический факультет:
- Среднее образование (История и гражданское образование) – 39,7 тысячи гривен;
- Другие образовательные программы – 45,1 тысячи гривен;
Факультет культуры и искусств:
- Среднее образование (Музыкальное искусство); хоровое дирижирование; информационная деятельность, библиотечное и архивное дело – 39,7 тысячи гривен;
- Другие образовательные программы – 45,1 тысячи гривен.
Механико-математический факультет:
- Прикладная математика (информационные технологии и математическое моделирование в механике) – 45,1 тысячи гривен;
- Статистика (статистический анализ данных) – 66,7 тысячи гривен;
- Другие образовательные программы – 39,7 тысячи гривен;
Все образовательные программы факультета международных отношений – 66,7 тысячи гривен;
Факультет педагогического образования:
- Среднее образование (Физическая культура) – 39,7 тысячи гривен;
- Другие образования программы – 45,1 тысячи гривен;
Факультет прикладной математики и информатики:
- Кибербезопасность; информатика – 66,7 тысячи гривен;
- Прикладная математика; системный анализ и науки о данных – 45,1 тысячи гривен;
Среднее образование (Информатика) – 39,7 тысячи гривен;
- Все образовательные программы факультета управления финансами и бизнеса – 53,7 тысячи гривен;
- Все образовательные программы физического факультета – 39,7 тысячи гривен;
Филологический факультет:
- Среднее образование (Украинский язык и литература) – 39,7 тысячи гривен;
- Китайский язык и литература; японский язык и литература – 53,7 тысячи гривен;
- Другие образовательные программы – 45,1 тысячи гривен;
Философский факультет:
- Психология – 53,7 тысячи гривен;
- Другие образовательные программы – 45,1 тысячи гривен;
- Химический факультет – 39,7 тысячи гривен;
- Юридический факультет – 66,7 тысячи гривен;
В 2025 году при поступлении в вуз также будут применять три коэффициента для расчета конкурсного балла: весовой, региональный и отраслевой.
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