Сколько надо заплатить за обучение в ЛНУ имени Франко в 2025 году

Украинские вузы утверждают стоимость обучения на 2025/2026 учебный год, ведь вскоре стартует вступительная кампания. Стоимость получения высшего образования выросла во всех университетах.

В частности, из-за правительственного постановления, которое обязывает ЗВО устанавливать минимальную плату за обучение на уровне не ниже, чем фактические расходы государства на подготовку студента-бюджетника. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Zaxid.net.

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