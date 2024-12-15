Сколько в среднем стоит год обучения на бакалавриате в вузах Украины

Поступающие и их родители, выбирая университет, обращают внимание не только на уровень знаний ЗВО, но и финансовые возможности семьи. В частности, если цена на обучение в вузах из года в год растет.

24 Канал со ссылкой на Освіта.ua публикует справочные данные о средней стоимости обучения на контракте для получения степени бакалавра по каждой специальности в вузах нашей страны.

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Сколько стоит год обучения в вузах Украины

В таблице подали актуальные сведения о стоимости обучения для получения степени бакалавра на основе полного общего среднего образования (11 классов).

Данные о стоимости обучения получены информационной системой Вступ.ОСВИТА.UA из Единой государственной базы по вопросам образования по договору с ГП "Инфоресурс" по состоянию на 10 июля 2024 года.

Какая цена обучения на бакалавриате на разных специальностях

Отрасль знаний Специальность Средняя стоимость (грн) Медиана (грн) Минимальная стоимость (грн) Максимальная стоимость (грн) Аграрные науки и продовольствие Агрономия 22333 21000 12500 32500 Аграрные науки и продовольствие Защита и карантин растений 21515 20540 12500 30990 Аграрные науки и продовольствие Садоводство, плодоовощеводство и виноградарство 23064 20540 12500 34000 Аграрные науки и продовольствие Технология производства и переработки продукции животноводства 20144 20000 12500 26030 Аграрные науки и продовольствие Лесное хозяйство 23298 23300 12500 34000 Аграрные науки и продовольствие Садово-парковое хозяйство 22608 22000 12500 38100 Аграрные науки и продовольствие Водные биоресурсы и аквакультура 22407 23900 11500 31000 Аграрные науки и продовольствие Агроинженерия 21638 20000 12500 32000 Архитектура и строительство Архитектура и градостроительство 31115 30000 21000 90000 Архитектура и строительство Строительство и гражданская инженерия 22994 22000 13600 36200 Архитектура и строительство Геодезия и землеустройство 24553 23900 13000 43300 Архитектура и строительство Гидротехническое строительство, водная инженерия и водные технологии 21873 20200 11000 31000 Биология Биология и биохимия 26004 24000 13200 42000 Богословие Богословие 35169 18200 8100 129000 Ветеринария Ветеринарная медицина (магистр) 30391 29700 21200 40000 Производство и технологии Пищевые технологии 22858 22950 12500 35500 Производство и технологии Технологии легкой промышленности 24046 26600 15400 31000 Производство и технологии Технологии защиты окружающей среды 22415 20500 13600 32900 Производство и технологии Горное дело 23778 24000 18000 31500 Производство и технологии Нефтегазовая инженерия и технологии 24869 22950 16900 31500 Производство и технологии Издательство и полиграфия 24955 22000 19000 35000 Производство и технологии Деревообрабатывающие и мебельные технологии 22238 23000 18512 25720 Гуманитарные науки Религиоведение 25420 21690 20200 38100 Гуманитарные науки История и археология 27834 24000 12800 129000 Гуманитарные науки Философия 28967 28200 18000 60000 Гуманитарные науки Культурология 31526 28200 18000 129000 Гуманитарные науки Филология 35435 31900 17000 129000 Электрическая инженерия Электроэнергетика, электротехника и электромеханика 21981 21000 12500 34800 Электрическая инженерия Энергетическое машиностроение 21546 21000 12500 35700 Электрическая инженерия Атомная энергетика 25000 27900 18000 29100 Электрическая инженерия Теплоэнергетика 20608 19900 13560 31000 Электрическая инженерия Возобновляемые источники энергии и гидроэнергетика 20966 20000 12900 31000 Электроника, автоматизация и электронные коммуникации Электроника 24208 24000 14000 38100 Электроника, автоматизация и электронные коммуникации Электронные коммуникации и радиотехника 25232 24100 14000 45500 Электроника, автоматизация и электронные коммуникации Авионика 24089 21900 19900 32900 Электроника, автоматизация и электронные коммуникации Автоматизация, компьютерно-интегрированные технологии и робототехника 24932 24100 14000 70000 Электроника, автоматизация и электронные коммуникации Информационно-измерительные технологии 23358 21900 13500 34800 Электроника, автоматизация и электронные коммуникации Микро- и наносистемная техника 25046 24350 18000 34800 Журналистика Журналистика 33741 30700 18700 89900 Информационные технологии Инженерия программного обеспечения 37848 30485 17800 321003 Информационные технологии Компьютерные науки 36942 31990 18700 129000 Информационные технологии Компьютерная инженерия 30943 30000 13200 120000 Информационные технологии Системный анализ 42209 31900 17000 321003 Информационные технологии Кибербезопасность и защита информации 35983 33000 19700 120000 Информационные технологии Информационные системы и технологии 33900 31800 19800 93000 Культура и искусство Аудиовизуальное искусство и производство 46412 51000 20000 67060 Культура и искусство Дизайн 33207 30000 19000 65340 Культура и искусство Изобразительное искусство, декоративное искусство, реставрация 31743 30000 13500 50820 Культура и искусство Хореография 30665 27345 12800 63500 Культура и искусство Музыкальное искусство 42658 43200 18900 63500 Культура и искусство Сценическое искусство 40300 39700 18900 67060 Культура и искусство Музееведение, памятниковедение 30598 29550 18500 40000 Культура и искусство Менеджмент социокультурной деятельности 33913 30700 20000 63500 Культура и искусство Информационная, библиотечное и архивное дело 25966 23700 17000 55000 Математика и статистика Математика 27105 27900 18000 38600 Математика и статистика Статистика 30637 28900 18000 52890 Математика и статистика Прикладная математика 32613 29300 18000 80000 Механическая инженерия Прикладная механика 22046 21000 12500 34000 Механическая инженерия Материаловедение 21808 20570 13500 31000 Механическая инженерия Отраслевое машиностроение 21699 21000 12500 32420 Механическая инженерия Авиационная и ракетно-космическая техника 26100 21000 14000 85000 Механическая инженерия Судостроение 15183 14000 14000 21100 Механическая инженерия Металлургия 22577 20570 18000 32420 Международные отношения Международные отношения, общественные коммуникации и региональные студии 38374 34200 20000 89900 Международные отношения Международные экономические отношения 35238 31800 19700 110000 Международные отношения Международное право 39134 39550 22100 66600 Образование/Педагогика Образовательные, педагогические науки 23275 22100 18000 32000 Образование/Педагогика Дошкольное образование 23491 23360 12000 45900 Образование/Педагогика Начальное образование 25364 24500 12000 60000 Образование/Педагогика Среднее образование (по предметным специальностям) 24770 24200 12000 98720 Образование/Педагогика Профессиональное образование (по специализациям) 22279 21000 12500 35200 Образование/Педагогика Специальное образование 24358 23500 12800 43800 Образование/Педагогика Физическая культура и спорт 25120 25000 12800 38600 Здравоохранение Медсестринство (бакалавр) 30005 29850 20000 38856 Здравоохранение Технологии медицинской диагностики и лечения (бакалавр) 31141 32550 17240 50900 Здравоохранение Терапия и реабилитация (бакалавр) 30300 30700 15650 49604 Здравоохранение Общественное здоровье (бакалавр) 36063 30475 24000 68234 Здравоохранение Фармация, промышленная фармация (бакалавр) 29275 29275 25850 32700 Здравоохранение Медицина (магистр) 46065 44850 30000 75960 Здравоохранение Стоматология (магистр) 48691 48800 31500 71493 Здравоохранение Фармация, промышленная фармация (магистр) 34915 34950 21630 58568 Здравоохранение Медицинская психология (магистр) 39810 36700 28800 69500 Здравоохранение Педиатрия (магистр) 40011 38800 27380 57000 Право Право 34154 30650 16000 129000 Естественные науки Экология 23488 22350 12500 42000 Естественные науки Химия 26847 26500 18000 40000 Естественные науки Науки о Земле 27192 24999 18000 38100 Естественные науки Физика и астрономия 28624 28600 18000 40000 Естественные науки Прикладная физика и наноматериалы 24528 19860 10100 38100 Естественные науки География 27777 26700 10500 38100 Публичное управление и администрирование Публичное управление и администрирование 29648 29150 17800 50900 Социальная работа Социальная работа 25402 23400 12500 129000 Социальная работа Социальное обеспечение 26868 26800 18900 35500 Социальные и поведенческие науки Экономика 30775 28000 14600 120000 Социальные и поведенческие науки Политология 33346 30650 21000 129000 Социальные и поведенческие науки Психология 32815 29400 17100 315000 Социальные и поведенческие науки Социология 34806 29250 23060 129000 Сфера обслуживания Гостинично-ресторанное дело 29087 27950 17500 89900 Сфера обслуживания Туризм и рекреация 29143 27345 17000 89900 Транспорт Морской и внутренний водный транспорт 40928 41500 14000 54500 Транспорт Авиационный транспорт 29097 27430 20000 43900 Транспорт Железнодорожный транспорт 20053 19860 14990 32400 Транспорт Автомобильный транспорт 23183 21000 14200 34000 Транспорт Транспортные технологии 23226 22900 14490 34310 Управление и администрирование Учет и налогообложение 28210 27200 14400 89900 Управление и администрирование Финансы, банковское дело, страхование и фондовый рынок 30546 27738 15000 321003 Управление и администрирование Менеджмент 31486 27900 2000 321003 Управление и администрирование Маркетинг 33312 28000 18000 321003 Управление и администрирование Предпринимательство и торговля 28733 28000 18700 50900 Химическая инженерия и биоинженерия Химические технологии и инженерия 22488 21000 15300 31000 Химическая инженерия и биоинженерия Биотехнологии и биоинженерия 24763 23900 13000 38100 Химическая инженерия и биоинженерия Биомедицинская инженерия 24779 24000 18000 32900 Гражданская безопасность Пожарная безопасность 29514 26500 24000 39000 Гражданская безопасность Правоохранительная деятельность 29774 28900 19180 42000 Гражданская безопасность Гражданская безопасность 23443 23500 14990 34000

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