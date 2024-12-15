Сколько в среднем стоит год обучения на бакалавриате в вузах Украины
Поступающие и их родители, выбирая университет, обращают внимание не только на уровень знаний ЗВО, но и финансовые возможности семьи. В частности, если цена на обучение в вузах из года в год растет.
24 Канал со ссылкой на Освіта.ua публикует справочные данные о средней стоимости обучения на контракте для получения степени бакалавра по каждой специальности в вузах нашей страны.
Смотрите также Внезапных изменений в действующей сети учреждений медицинского образования не планируют, – МОН
Сколько стоит год обучения в вузах Украины
В таблице подали актуальные сведения о стоимости обучения для получения степени бакалавра на основе полного общего среднего образования (11 классов).
Данные о стоимости обучения получены информационной системой Вступ.ОСВИТА.UA из Единой государственной базы по вопросам образования по договору с ГП "Инфоресурс" по состоянию на 10 июля 2024 года.
Какая цена обучения на бакалавриате на разных специальностях
|Отрасль знаний
|Специальность
|Средняя стоимость (грн)
|Медиана (грн)
|Минимальная стоимость (грн)
|Максимальная стоимость (грн)
|Аграрные науки и продовольствие
|Агрономия
|22333
|21000
|12500
|32500
|Аграрные науки и продовольствие
|Защита и карантин растений
|21515
|20540
|12500
|30990
|Аграрные науки и продовольствие
|Садоводство, плодоовощеводство и виноградарство
|23064
|20540
|12500
|34000
|Аграрные науки и продовольствие
|Технология производства и переработки продукции животноводства
|20144
|20000
|12500
|26030
|Аграрные науки и продовольствие
|Лесное хозяйство
|23298
|23300
|12500
|34000
|Аграрные науки и продовольствие
|Садово-парковое хозяйство
|22608
|22000
|12500
|38100
|Аграрные науки и продовольствие
|Водные биоресурсы и аквакультура
|22407
|23900
|11500
|31000
|Аграрные науки и продовольствие
|Агроинженерия
|21638
|20000
|12500
|32000
|Архитектура и строительство
|Архитектура и градостроительство
|31115
|30000
|21000
|90000
|Архитектура и строительство
|Строительство и гражданская инженерия
|22994
|22000
|13600
|36200
|Архитектура и строительство
|Геодезия и землеустройство
|24553
|23900
|13000
|43300
|Архитектура и строительство
|Гидротехническое строительство, водная инженерия и водные технологии
|21873
|20200
|11000
|31000
|Биология
|Биология и биохимия
|26004
|24000
|13200
|42000
|Богословие
|Богословие
|35169
|18200
|8100
|129000
|Ветеринария
|Ветеринарная медицина (магистр)
|30391
|29700
|21200
|40000
|Производство и технологии
|Пищевые технологии
|22858
|22950
|12500
|35500
|Производство и технологии
|Технологии легкой промышленности
|24046
|26600
|15400
|31000
|Производство и технологии
|Технологии защиты окружающей среды
|22415
|20500
|13600
|32900
|Производство и технологии
|Горное дело
|23778
|24000
|18000
|31500
|Производство и технологии
|Нефтегазовая инженерия и технологии
|24869
|22950
|16900
|31500
|Производство и технологии
|Издательство и полиграфия
|24955
|22000
|19000
|35000
|Производство и технологии
|Деревообрабатывающие и мебельные технологии
|22238
|23000
|18512
|25720
|Гуманитарные науки
|Религиоведение
|25420
|21690
|20200
|38100
|Гуманитарные науки
|История и археология
|27834
|24000
|12800
|129000
|Гуманитарные науки
|Философия
|28967
|28200
|18000
|60000
|Гуманитарные науки
|Культурология
|31526
|28200
|18000
|129000
|Гуманитарные науки
|Филология
|35435
|31900
|17000
|129000
|Электрическая инженерия
|Электроэнергетика, электротехника и электромеханика
|21981
|21000
|12500
|34800
|Электрическая инженерия
|Энергетическое машиностроение
|21546
|21000
|12500
|35700
|Электрическая инженерия
|Атомная энергетика
|25000
|27900
|18000
|29100
|Электрическая инженерия
|Теплоэнергетика
|20608
|19900
|13560
|31000
|Электрическая инженерия
|Возобновляемые источники энергии и гидроэнергетика
|20966
|20000
|12900
|31000
|Электроника, автоматизация и электронные коммуникации
|Электроника
|24208
|24000
|14000
|38100
|Электроника, автоматизация и электронные коммуникации
|Электронные коммуникации и радиотехника
|25232
|24100
|14000
|45500
|Электроника, автоматизация и электронные коммуникации
|Авионика
|24089
|21900
|19900
|32900
|Электроника, автоматизация и электронные коммуникации
|Автоматизация, компьютерно-интегрированные технологии и робототехника
|24932
|24100
|14000
|70000
|Электроника, автоматизация и электронные коммуникации
|Информационно-измерительные технологии
|23358
|21900
|13500
|34800
|Электроника, автоматизация и электронные коммуникации
|Микро- и наносистемная техника
|25046
|24350
|18000
|34800
|Журналистика
|Журналистика
|33741
|30700
|18700
|89900
|Информационные технологии
|Инженерия программного обеспечения
|37848
|30485
|17800
|321003
|Информационные технологии
|Компьютерные науки
|36942
|31990
|18700
|129000
|Информационные технологии
|Компьютерная инженерия
|30943
|30000
|13200
|120000
|Информационные технологии
|Системный анализ
|42209
|31900
|17000
|321003
|Информационные технологии
|Кибербезопасность и защита информации
|35983
|33000
|19700
|120000
|Информационные технологии
|Информационные системы и технологии
|33900
|31800
|19800
|93000
|Культура и искусство
|Аудиовизуальное искусство и производство
|46412
|51000
|20000
|67060
|Культура и искусство
|Дизайн
|33207
|30000
|19000
|65340
|Культура и искусство
|Изобразительное искусство, декоративное искусство, реставрация
|31743
|30000
|13500
|50820
|Культура и искусство
|Хореография
|30665
|27345
|12800
|63500
|Культура и искусство
|Музыкальное искусство
|42658
|43200
|18900
|63500
|Культура и искусство
|Сценическое искусство
|40300
|39700
|18900
|67060
|Культура и искусство
|Музееведение, памятниковедение
|30598
|29550
|18500
|40000
|Культура и искусство
|Менеджмент социокультурной деятельности
|33913
|30700
|20000
|63500
|Культура и искусство
|Информационная, библиотечное и архивное дело
|25966
|23700
|17000
|55000
|Математика и статистика
|Математика
|27105
|27900
|18000
|38600
|Математика и статистика
|Статистика
|30637
|28900
|18000
|52890
|Математика и статистика
|Прикладная математика
|32613
|29300
|18000
|80000
|Механическая инженерия
|Прикладная механика
|22046
|21000
|12500
|34000
|Механическая инженерия
|Материаловедение
|21808
|20570
|13500
|31000
|Механическая инженерия
|Отраслевое машиностроение
|21699
|21000
|12500
|32420
|Механическая инженерия
|Авиационная и ракетно-космическая техника
|26100
|21000
|14000
|85000
|Механическая инженерия
|Судостроение
|15183
|14000
|14000
|21100
|Механическая инженерия
|Металлургия
|22577
|20570
|18000
|32420
|Международные отношения
|Международные отношения, общественные коммуникации и региональные студии
|38374
|34200
|20000
|89900
|Международные отношения
|Международные экономические отношения
|35238
|31800
|19700
|110000
|Международные отношения
|Международное право
|39134
|39550
|22100
|66600
|Образование/Педагогика
|Образовательные, педагогические науки
|23275
|22100
|18000
|32000
|Образование/Педагогика
|Дошкольное образование
|23491
|23360
|12000
|45900
|Образование/Педагогика
|Начальное образование
|25364
|24500
|12000
|60000
|Образование/Педагогика
|Среднее образование (по предметным специальностям)
|24770
|24200
|12000
|98720
|Образование/Педагогика
|Профессиональное образование (по специализациям)
|22279
|21000
|12500
|35200
|Образование/Педагогика
|Специальное образование
|24358
|23500
|12800
|43800
|Образование/Педагогика
|Физическая культура и спорт
|25120
|25000
|12800
|38600
|Здравоохранение
|Медсестринство (бакалавр)
|30005
|29850
|20000
|38856
|Здравоохранение
|Технологии медицинской диагностики и лечения (бакалавр)
|31141
|32550
|17240
|50900
|Здравоохранение
|Терапия и реабилитация (бакалавр)
|30300
|30700
|15650
|49604
|Здравоохранение
|Общественное здоровье (бакалавр)
|36063
|30475
|24000
|68234
|Здравоохранение
|Фармация, промышленная фармация (бакалавр)
|29275
|29275
|25850
|32700
|Здравоохранение
|Медицина (магистр)
|46065
|44850
|30000
|75960
|Здравоохранение
|Стоматология (магистр)
|48691
|48800
|31500
|71493
|Здравоохранение
|Фармация, промышленная фармация (магистр)
|34915
|34950
|21630
|58568
|Здравоохранение
|Медицинская психология (магистр)
|39810
|36700
|28800
|69500
|Здравоохранение
|Педиатрия (магистр)
|40011
|38800
|27380
|57000
|Право
|Право
|34154
|30650
|16000
|129000
|Естественные науки
|Экология
|23488
|22350
|12500
|42000
|Естественные науки
|Химия
|26847
|26500
|18000
|40000
|Естественные науки
|Науки о Земле
|27192
|24999
|18000
|38100
|Естественные науки
|Физика и астрономия
|28624
|28600
|18000
|40000
|Естественные науки
|Прикладная физика и наноматериалы
|24528
|19860
|10100
|38100
|Естественные науки
|География
|27777
|26700
|10500
|38100
|Публичное управление и администрирование
|Публичное управление и администрирование
|29648
|29150
|17800
|50900
|Социальная работа
|Социальная работа
|25402
|23400
|12500
|129000
|Социальная работа
|Социальное обеспечение
|26868
|26800
|18900
|35500
|Социальные и поведенческие науки
|Экономика
|30775
|28000
|14600
|120000
|Социальные и поведенческие науки
|Политология
|33346
|30650
|21000
|129000
|Социальные и поведенческие науки
|Психология
|32815
|29400
|17100
|315000
|Социальные и поведенческие науки
|Социология
|34806
|29250
|23060
|129000
|Сфера обслуживания
|Гостинично-ресторанное дело
|29087
|27950
|17500
|89900
|Сфера обслуживания
|Туризм и рекреация
|29143
|27345
|17000
|89900
|Транспорт
|Морской и внутренний водный транспорт
|40928
|41500
|14000
|54500
|Транспорт
|Авиационный транспорт
|29097
|27430
|20000
|43900
|Транспорт
|Железнодорожный транспорт
|20053
|19860
|14990
|32400
|Транспорт
|Автомобильный транспорт
|23183
|21000
|14200
|34000
|Транспорт
|Транспортные технологии
|23226
|22900
|14490
|34310
|Управление и администрирование
|Учет и налогообложение
|28210
|27200
|14400
|89900
|Управление и администрирование
|Финансы, банковское дело, страхование и фондовый рынок
|30546
|27738
|15000
|321003
|Управление и администрирование
|Менеджмент
|31486
|27900
|2000
|321003
|Управление и администрирование
|Маркетинг
|33312
|28000
|18000
|321003
|Управление и администрирование
|Предпринимательство и торговля
|28733
|28000
|18700
|50900
|Химическая инженерия и биоинженерия
|Химические технологии и инженерия
|22488
|21000
|15300
|31000
|Химическая инженерия и биоинженерия
|Биотехнологии и биоинженерия
|24763
|23900
|13000
|38100
|Химическая инженерия и биоинженерия
|Биомедицинская инженерия
|24779
|24000
|18000
|32900
|Гражданская безопасность
|Пожарная безопасность
|29514
|26500
|24000
|39000
|Гражданская безопасность
|Правоохранительная деятельность
|29774
|28900
|19180
|42000
|Гражданская безопасность
|Гражданская безопасность
|23443
|23500
|14990
|34000
Мрієте про вищу освіту за кордоном? Подбайте про спрощену процедуру вступу вже зараз. Дистанційна школа "Оптіма" пропонує отримати подвійний диплом, який допоможе продовжити навчання в будь-якій точці світу.