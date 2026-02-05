Календарь НМТ-2026: даты регистрации и экзаменов

НМТ в 2026 году будет происходить в рамках двух сессий. Будет основная и дополнительная.

Об этом информирует Украинский центр оценивания качества образования.

Смотрите также Когда стартует регистрация на НМТ-2026

Какие даты НМТ запомнить?

Экзамены будут проходить в рамках основной сессии в течение 20 мая – 25 июня, в рамках дополнительной – в течение 17 – 24 июля.

Регистрация для участия в НМТ будет происходить в онлайн-формате с помощью специального сервиса на сайте Украинского центра оценивания качества образования. Персональный кабинет можно будет создать автоматически через приложение Дія или путем заполнения формы в регистрационном сервисе.

НМТ будет происходить как в Украине, так и за ее пределами. До 3 марта на сайте Украинского центра оценивания качества образования обнародуют перечень стран и городов за рубежом, на территории которых создадут временные экзаменационные центры. Из соображений безопасности не будут публиковать их местоположения.

Предусмотрели два периода регистрации для участия в НМТ – основной и дополнительный.

Основной для участия в основных сессиях НМТ продлится с 5 марта по 2 апреля включительно. При необходимости можно в персональных кабинетах внести изменения (выбрать другой предмет дополнительного блока или изменить населенный пункт в Украине / за рубежом, в котором желают пройти НМТ) до 7 апреля.

В дополнительный период (11 – 16 мая) смогут зарегистрироваться для прохождения НМТ лица, которые не смогли этого сделать по уважительным причинам во время основного периода регистрации, и те, кто регистрировались в основной период регистрации, но им было отказали в регистрации. Изменения в регистрационные данные им можно будет внести до 21 мая.

Когда придут приглашения на тестирование?

Для зарегистрированных для участия в основных сессиях НМТ не позднее чем за десять календарных дней до начала их проведения появится возможность загрузить из своих персональных кабинетов приглашения. В них будет указана дата, время и место прохождения тестирования. А для участников и участниц дополнительных сессий – не позднее чем за три календарных дня до их начала.

Информацию о результатах основных сессий УМТ по шкале 100 – 200 баллов разместят в персональных кабинетах участников до 3 июля, дополнительных – до 29 июля.



Календарь НМТ-2026 / УЦОКО

Как будет происходить НМТ в 2026 году?