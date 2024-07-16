Как поступающему рассчитать конкурсный балл: онлайн-калькулятор

В Украине продолжается вступительная кампания 2024 года. Выпускникам для поступления в вуз на бакалавриат нужны результаты НМТ.

В Минобразования сообщили, как абитуриенты могут легко рассчитать конкурсный балл для поступления. Им в этом поможет онлайн-калькулятор на официальном сайте вступительной кампании.

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Как абитуриенту рассчитать конкурсный балл

На примере специальности 012 Дошкольное образование МОН продемонстрировало, как воспользоваться калькулятором, чтобы узнать свой результат.

Пример расчета конкурсного балла: видео

В видео использовали результаты нынешнего НМТ с соответствующим количеством предметов и их весовых коэффициентов.

Также учли:

отраслевой коэффициент для специальности Дошкольное образование (этой специальности оказывают особую поддержку в случае подачи заявлений с 1 и 2 приоритетностями);

региональный коэффициент 1,07 – специальный коэффициент для ЗВО в Запорожской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской областях.

Посмотреть нужные коэффициенты для расчета можно в приложении 6 и 7 к Порядку приема.