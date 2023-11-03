Когда школьники в Луцке пойдут на зимние каникулы и будут ли отдыхать весной
Источник:ВолыньUA
В Украине не во всех регионах учащиеся ушли на осенние каникулы в 2023 году. Все потому, что часть школ перенесла отдых школьников на зиму.
Поэтому многие учащиеся в Украине будут отдыхать зимой дольше. Остальные будут иметь двухнедельные каникулы.
Важно Когда учащиеся пойдут на зимние каникулы в учебном году 2023 – 2024
Когда зимние каникулы в школах Луцка
В школах Луцка зимние каникулы стартуют в канун Рождества, которое в этом году Украина будет отмечать 25 декабря, рассказал директор департамента образования Луцкого городского совета Виталий Бондарь.
Он уточнил, что каникулы в учебном году должны длиться до 30 дней. И добавил, что осенью учащиеся в Луцке ушли на каникулы 30 октября. Вернутся на обучение 6 ноября.
Зимние каникулы начнутся до 25 декабря и продлятся 2 недели,
– сообщил Бондарь.
И добавил, что весной школьники в городе будут отдыхать неделю.Дистанційна школа "Оптіма" не просто відповідає стандартам кращих закладів освіти, вона перевищує їх! Доказом цього є цьогорічний рейтинг шкіл України за результатами НМТ 2023 року. "Оптіма" посіла 3 місце серед шкіл Києва і 6 – серед загальноосвітніх закладів України. А вже сьогодні кожен із вас може самостійно випробувати переваги дистанційної освіти.
Однако луцкие школы могут самостоятельно корректировать дату начала и завершения каникул.
Смотрите также Когда будут каникулы в школах Украины в 2024 году
Когда зимние каникулы в школах Украины 2023 – 2024
- Зимние каникулы в школах Украины продлятся в основном две недели.
- В отдельных регионах дети могут отдыхать от обучения зимой даже месяц.
- В частности, если не пойдут на каникулы осенью и весной в этом учебном году.
- Так, зимние каникулы в большинстве своем состоятся в течение 23 декабря 2023 года – 7 января 2024 года или 30 декабря 2023 года – 14 января 2024 года.