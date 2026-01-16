Учебный год в школах Киева завершится до 1 июля, – Кличко

В школах Киева с 19 января по 1 февраля ввели каникулы благодаря весенним и летним. Такое решение, согласно постановлению Кабинета Министров, обсудили на Совете обороны Киева.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление мэра Киева Виталия Кличко.

Что сказал Кличко о каникулах в школах?

Кличко отметил, что эти каникулы введут благодаря весенним и недели летних. Однако учебный год в школах завершится не позднее 1 июля.

Наш приоритет – безопасность детей и сохранение образовательного процесса даже в сложных условиях. Но постановление правительства город должен выполнять,

– подчеркнул мэр Киева.

Как будут учиться школьники и студенты в январе?