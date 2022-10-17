Каникулы в школах Чехии: когда будут отдыхать ученики в 2022 – 2023 годах
С начала полномасштабной войны России против Украины миллионы украинцев покинули страну. Многие из наших земляков оказались в Чехии.
Так, в этом учебном году за парты чешских школ сели до 60 тысяч украинских детей-беженцев. Когда и сколько они и их чешские ровесники будут отдыхать от обучения, читайте в материале 24 канала.
Читайте Каникулы в школах и университетах Польши 2022-2023: когда будут отдыхать ученики и студенты
Учебный год в школах Чехии
В школах Чехии учебный год делится на два полугодия. Первое длится с начала сентября по февраль, второе – с февраля по июнь включительно.
В чешских школах есть 5 каникулярных периодов и один семестровый перерыв:
- осенние каникулы;
- рождественские каникулы;
- семестровый перерыв;
- весенние каникулы;
- пасхальные каникулы;
- летние каникулы.
Даты школьных каникул в Чехии определяет Министерство образования, молодежи и спорта. Они одинаковы по всей территории страны. Различаются только даты весенних каникул. Они зависят от округа, населённого пункта или района столицы.
Каникулы в школах Чехии 2022 – 2023
- осенние каникулы – с 26 октября по 27 октября;
- рождественские каникулы – с 23 декабря 2022 года по 2 января 2023 года;
- семестровый перерыв – 3 февраля 2023 года;
- весенние каникулы – в зависимости от округа, города или района;
- пасхальные каникулы – с 6 апреля по 10 апреля 2023 года;
- летние каникулы – с 1 июля 2023 года по 31 августа 2023 года.
График весенних каникул
6 – 12 февраля 2023
- Дечин
- Джиндригув-Градец
- Карловы Вары
- Литомерице
- Нимбурк
- Прага 6 – 10
- Пршеров
- Соколов
- Фридек-Мистек
- Хеб
13 – 19 февраля 2023 года
- Всетин
- Градец Кралово
- Злин
- Кромержич
- Мельник
- Новый Джичин
- Пльзень-город
- Пльзень-юг
- Пльзень-север
- Прага-запад
- Прага-восток
- Раковник
- Теплица
- Угерское Градиште
Важно Обучение в зарубежных школах: с какими проблемами сталкиваются украинские дети
20 – 26 февраля 2023
- Брунталь
- Главиков-Брод
- Джиглава
- Здор над Сазовой
- Кладно
- Колин
- Кутно Горе
- Либерец
- Находи
- Пельгримов
- Писек
- Семили
- Тршебич
- Чешская Липа
- Яблонец над Нисой
27 февраля – 5 марта 2023
- Есеник
- Йычин
- Младо-Болеслав
- Мост
- Оломоуц
- Опава
- Прахатиче
- Пршибрам
- Рыхнов над Кнежной
- Стреконите
- Лагерь
- Усти-над-Лабем
- Хомутов
- Шумперк
6 – 12 марта 2023
- Бенешов
- Бероун
- Клатовой
- Острава-город
- Пордубите
- Простеев
- Рокичане
- Мировой
- Трутнов
- Усти-над-Орлицей
- Хрудем
- ЧешскийКрумлов
- Чешские Будеевицы
13 – 19 марта 2023
- Бжецлав
- Бланско
- Брно-венков
- Брно-место
- Башни
- Годонин
- Найдем
- Домоглите
- Карвина
- Луни
- Прага 1 – 5
- Тахов