Каникулы в школах Чехии: когда будут отдыхать ученики в 2022 – 2023 годах

17 октября 2022 , 16:12
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С начала полномасштабной войны России против Украины миллионы украинцев покинули страну. Многие из наших земляков оказались в Чехии.

Так, в этом учебном году за парты чешских школ сели до 60 тысяч украинских детей-беженцев. Когда и сколько они и их чешские ровесники будут отдыхать от обучения, читайте в материале 24 канала.

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Учебный год в школах Чехии

В школах Чехии учебный год делится на два полугодия. Первое длится с начала сентября по февраль, второе – с февраля по июнь включительно.

В чешских школах есть 5 каникулярных периодов и один семестровый перерыв:

  • осенние каникулы;
  • рождественские каникулы;
  • семестровый перерыв;
  • весенние каникулы;
  • пасхальные каникулы;
  • летние каникулы.

Даты школьных каникул в Чехии определяет Министерство образования, молодежи и спорта. Они одинаковы по всей территории страны. Различаются только даты весенних каникул. Они зависят от округа, населённого пункта или района столицы.

Каникулы в школах Чехии 2022 – 2023

  • осенние каникулы – с 26 октября по 27 октября;
  • рождественские каникулы – с 23 декабря 2022 года по 2 января 2023 года;
  • семестровый перерыв – 3 февраля 2023 года;
  • весенние каникулы – в зависимости от округа, города или района;
  • пасхальные каникулы – с 6 апреля по 10 апреля 2023 года;
  • летние каникулы – с 1 июля 2023 года по 31 августа 2023 года.

График весенних каникул

6 – 12 февраля 2023

  • Дечин
  • Джиндригув-Градец
  • Карловы Вары
  • Литомерице
  • Нимбурк
  • Прага 6 – 10
  • Пршеров
  • Соколов
  • Фридек-Мистек
  • Хеб

13 – 19 февраля 2023 года

  • Всетин
  • Градец Кралово
  • Злин
  • Кромержич
  • Мельник
  • Новый Джичин
  • Пльзень-город
  • Пльзень-юг
  • Пльзень-север
  • Прага-запад
  • Прага-восток
  • Раковник
  • Теплица
  • Угерское Градиште

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20 – 26 февраля 2023

  • Брунталь
  • Главиков-Брод
  • Джиглава
  • Здор над Сазовой
  • Кладно
  • Колин
  • Кутно Горе
  • Либерец
  • Находи
  • Пельгримов
  • Писек
  • Семили
  • Тршебич
  • Чешская Липа
  • Яблонец над Нисой

27 февраля – 5 марта 2023

  • Есеник
  • Йычин
  • Младо-Болеслав
  • Мост
  • Оломоуц
  • Опава
  • Прахатиче
  • Пршибрам
  • Рыхнов над Кнежной
  • Стреконите
  • Лагерь
  • Усти-над-Лабем
  • Хомутов
  • Шумперк

6 – 12 марта 2023

  • Бенешов
  • Бероун
  • Клатовой
  • Острава-город
  • Пордубите
  • Простеев
  • Рокичане
  • Мировой
  • Трутнов
  • Усти-над-Орлицей
  • Хрудем
  • ЧешскийКрумлов
  • Чешские Будеевицы

13 – 19 марта 2023

  • Бжецлав
  • Бланско
  • Брно-венков
  • Брно-место
  • Башни
  • Годонин
  • Найдем
  • Домоглите
  • Карвина
  • Луни
  • Прага 1 – 5
  • Тахов
Что любопытно! Директора школ могут объявлять дополнительные выходные. Иногда они так поступают, чтобы объединить выходные в субботу и воскресенье с торжественными днями.
Автор: Марія Волошин